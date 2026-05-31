Todo lo que necesitas saber sobre la tradicional entrega de las llaves de oro de Madrid al Papa León XIV

La visita del Papa León XIV a Madrid, del 6 al 9 de junio, incluirá uno de los gestos más simbólicos de la ciudad, la entrega de las Llaves de Oro. Este reconocimiento, reservado habitualmente a jefes de Estado, distingue a figuras de especial relevancia del panorama político y social del mundo. El Ayuntamiento ya ha anunciado que se celebrará el domingo 7 de junio, en plena jornada central de los actos litúrgicos en el corazón de la capital.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya avanzó la intención del Ayuntamiento de Madrid durante un desayuno informativo ante el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, donde situó la entrega como uno de los hitos institucionales de la visita. Según se pudo saber posteriormente, el acto se celebrará en el Palacio de Cibeles, previa a la misa del Corpus Christi. "Estamos trabajando con los organizadores el viaje. Queremos que sea un momento especial", apuntaba Almeida.

¿Quién tiene las llaves de Oro de Madrid?

La ceremonia de entrega de las Llaves de Oro constituye una tradición histórica de la ciudad, vinculada al reconocimiento de figuras de relevancia internacional. Aunque suele celebrarse en el salón de plenos de la Casa de la Villa, las visitas papales han marcado excepciones significativas, trasladando el acto a espacios emblemáticos al aire libre para darle protagonismo a diferentes enclaves madrileños.

En este sentido, Almeida seguirá la estela de sus dos precedentes. En 1982, el entonces alcalde Enrique Tierno Galván entregó las llaves a Juan Pablo II en la plaza del Doctor Gregorio Marañón, en una ceremonia recordada por su discurso íntegramente en latín. Décadas después, en 2011, Alberto Ruiz-Gallardón hizo lo propio con Benedicto XVI en la Puerta de Alcalá, en el marco de la multitudinaria Jornada Mundial de la Juventud.

Más recientemente, el Ayuntamiento concedió esta distinción el pasado 17 de abril a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un acto con un valor muy significativo para la ciudad y para los miles de seguidores que no se perdieron la jornada.

Madrid es "una ciudad que no desconoce ni ignora sus raíces"

La distinción quiere ser —en palabras del alcalde— un "testimonio del afecto, de la admiración y del cariño" de la capital hacia el santo padre. Y es que Almeida ha descrito a León XIV como "una brújula moral imprescindible en los tiempos que vivimos".

También el edil ha reivindicado el vínculo de la capital con su tradición y sus valores, al asegurar que Madrid es "una ciudad que no desconoce ni ignora sus raíces" y que "se asienta sobre sus raíces cristianas" como la "mejor forma de encarar nuestro futuro".

Ante la visita histórica del papa León XIV, Madrid estará a la altura. Pedimos comprensión a los madrileños ante unos días complejos, que afrontaremos con más transporte público, refuerzo del taxi, información actualizada a través de los canales oficiales y seguir las… pic.twitter.com/1Zk4xmNWCB — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 21, 2026

"Creo que es un acto que va a ser bonito, que va a ser emotivo y que nosotros le queremos revestir de la máxima solemnidad posible", señalaba Almeida quien, a pesar del habitual protocolo que precede a este tipo de actos, quiere abrir la capital a los miles de fieles que acompañarán al pontífice en una visita que ya es histórica.