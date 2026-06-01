Bergerot rechaza salir del Gobierno para no "sembrar terreno" a la ultraderecha y el PP le acusa de tapar la corrupción

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha cerrado filas en torno a la permanencia de su formación en el Gobierno de coalición de España. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Bergerot ha respondido a las corrientes internas que sugieren una ruptura, asegurando que quien aboga por abandonar el Ejecutivo lo que hace es "sembrar terreno" para que se configure "un gobierno con la ultraderecha dentro".

El pulso interno frente a la continuidad ministerial

Las declaraciones de la portavoz parlamentaria llegan tras las reflexiones publicadas en redes sociales por su predecesor en el cargo, el exsenador y exdiputado Pablo Gómez Perpinyà. El antiguo dirigente había manifestado que la izquierda "no puede crecer dentro del Gobierno actual" por encontrarse en una posición "subordinada y sin fuerza social para obligar".

Elecciones: la peor-mejor opción. 1) Sánchez no puede recuperar los 700.000 votos que se han ido a la derecha sin un giro en su política de alianzas y marcando distancia con la corrupción. Imposible en esta legislatura. — Pablo Gómez Perpinyà (@P_GomezPerpinya) May 28, 2026

Frente a estas declaraciones, Bergerot ha contrapuesto la utilidad de su presencia en el Consejo de Ministros para sacar adelante medidas sociales. Como ejemplo de esta gestión, ha citado "la reforma del pago de los medicamentos para que las familias con rentas más bajas tengan que pagar menos los medicamentos, así como los enfermos", una iniciativa convalidada la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Según la portavoz, la alternativa de un Ejecutivo de derechas "solo estaría gobernando para los ricos y los ultra ricos", asimilando dicho escenario a la gestión que se realiza en la Comunidad de Madrid.

El PP denuncia la "anomalía" democrática y el bloqueo electoral

La réplica de la oposición ha llegado a cargo del portavoz del Grupo Popular en la cámara regional, Carlos Díaz-Pache, quien ha criticado la resistencia de Más Madrid a plantearse una salida del Ejecutivo ante la coyuntura política actual. "No hay ninguna noticia, no hay ninguna corrupción, no hay nada que pueda ocurrir en España que haga que partidos como Más Madrid piensen en salirse del Gobierno", ha censurado el dirigente popular, añadiendo que esta postura "da la pista de su idea de la democracia".

Para el portavoz del PP, las formaciones que sostienen a Pedro Sánchez consideran que "no hay nada más indeseable que el Partido Popular asuma el Gobierno de España", un escenario que las encuestas sitúan como probable si se convocaran elecciones generales anticipadas. Díaz-Pache ha analizado los últimos sondeos electorales, señalando que revelan una "realidad política incontestable" donde una mayoría prefiere el cambio, si bien ha lamentado la existencia de un suelo electoral inamovible.

Las críticas al "asiento" de Mónica García

El análisis del portavoz popular se ha extendido al panorama sociológico español, apuntando a una distorsión en los bloques de voto. A su juicio, existe un porcentaje "bastante alto" de ciudadanos que "aceptan una corrupción grotesca o aceptan la colonización de las instituciones con tal de que no haya una alternancia política". Esta situación ha sido calificada por Díaz-Pache como una "anomalía" que atribuye directamente a que "el trabajo de Zapatero durante los últimos más de 20 años ha dado sus frutos".

La intervención del representante del PP ha concluido vinculando la estrategia de Más Madrid con los intereses personales de sus dirigentes en el Consejo de Ministros. Díaz-Pache ha afirmado que el partido de izquierda busca impedir que los españoles vuelvan a las urnas porque la convocatoria de elecciones generales "llevaría a que Mónica García perdiese su asiento en el Consejo de Ministros, que es lo único que les importa".