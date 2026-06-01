Comer de menú por 8 euros en restaurantes como Casa Botín será posible durante la visita de León XIV

Más de medio centenar de restaurantes, tabernas y cafeterías de Madrid ofrecerán menús especiales durante la visita del Papa León XIV. La iniciativa, impulsada por la Comunidad de Madrid junto a distintas asociaciones hosteleras, incluye opciones con precios que van desde los 8 hasta los 85 euros.

Sin embargo, no todo el mundo podrá acceder a estos menús, ya que la propuesta va dirigida exclusivamente a todos los periodistas acreditados que cubrirán la visita del Pontífice. Y es que según ha informado el Gobierno regional, se prevé la llegada de más de 2.000 periodistas y profesionales audiovisuales durante su estancia.

Muchos de los establecimientos adheridos se encuentran en los alrededores de la Puerta del Sol, donde la Real Casa de Correos acogerá el Centro Internacional de Prensa, operativo las 24 horas durante los siete días de la visita a España.

Los acreditados recibirán un 'Welcome Pack' con una tarjeta de conectividad, botellas de agua y un código QR desde el que podrán consultar los locales participantes y la información de los menús disponibles.

Entre los establecimientos participantes se encuentra el Restaurante Botín, fundado en 1725 y considerado el restaurante más antiguo del mundo. También figuran la Taberna Antonio Sánchez, Casa Alberto o Las cuevas de Luis Candelas, La Bola, Casa Ciriaco, La Tasca Suprema, Los Galayos, Malacatín, La Cervecería Alemana y La Casa del Abuelo.

A la iniciativa también se han sumado restaurantes y tabernas muy reconocidas por los madrileños aunque no alcancen el siglo de historia, como Taberna Corrientes, El Museo del Jamón o La Posada de la Villa. Entre los locales más contemporáneos, La Revoltosa, La Club Sushita e Inclán Brutal y Victoria, del grupo Rosi La Loca World.

La CAM también habilitará dos puntos de confitería y dulces típicos en los edificios que forman parte del Centro Internacional de Prensa, en colaboración con La Mallorquina y Viena Capellanes. Esta última ofrecerá productos tradicionales madrileños como parte de una muestra de la repostería de distintos municipios de la región.

Además, el Ejecutivo autonómico colaborará con la asociación de pasteleros artesanos de Madrid en la elaboración de un pastel conmemorativo por la visita del Papa.