Detectores de radiofrecuencia y exámenes marcados: así evitará Madrid las trampas en la selectividad

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han decidido dar un paso al frente en la protección del mérito y el esfuerzo académico durante la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para el curso 2025/26. Por primera vez en la región, los centros educativos han implementado el uso de dispositivos de radiofrecuencia para detectar posibles fraudes tecnológicos entre los estudiantes que se examinan en estos días.

La iniciativa surge como respuesta a la creciente sofisticación de los métodos de copia y la rápida digitalización. Rosa de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha detallado la preocupación que existe en el ámbito académico por el uso de aparatos cada vez más discretos. "Siempre decimos que no pueden tener los dispositivos, que tienen que estar apagados, pero es verdad que nos preocupan dispositivos que son imperceptibles como los micropinganillos o las gafas de inteligencia artificial", ha explicado.

El objetivo principal de esta medida es evitar cualquier tipo de comunicación externa. Para ello, y con el asesoramiento de los institutos de Educación Secundaria, las autoridades universitarias aplicarán un rastreo aleatorio con herramientas de detección en las diferentes aulas. Estos aparatos están diseñados para vibrar si perciben la señal de un teléfono móvil encendido o de conexiones inalámbricas ocultas, operando de manera silenciosa para no perturbar el desarrollo de la prueba ni desconcentrar al resto de los alumnos.

Marcar el examen del alumno

En caso de que un vocal del tribunal detecte una señal sospechosa pero tenga dudas sobre su origen exacto, el protocolo establece que se debe velar por la presunción de inocencia del estudiante. El procedimiento a seguir consistirá en marcar el examen del alumno implicado y reubicarlo en otro lugar del aula para que pueda finalizar su ejercicio, evitando así acusaciones precipitadas en pleno examen.

Posteriormente, el tribunal de sede será el encargado de analizar la situación y determinar la gravedad de la infracción. Según ha precisado la vicerrectora, una falta grave implicará probablemente el suspenso y la anulación de ese examen en concreto. Sin embargo, si se comprueba el uso activo de un pinganillo o la reiteración en el engaño, la falta será considerada muy grave, lo que podría suponer la expulsión definitiva y el suspenso de toda la prueba. "Tenemos que garantizar la igualdad de mérito entre todos los que participan en la prueba", ha subrayado De la Fuente.

Desde la institución académica son conscientes de que este es un primer paso dentro de un proyecto piloto que requerirá evaluación constante. Aunque confían en que el perfil del estudiante que hace trampas es absolutamente minoritario, consideran que la medida tiene un fuerte carácter disuasorio y justifica la instrucción dada a los profesores para mantener una vigilancia mucho más activa que en años anteriores.