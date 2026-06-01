Inmuebles ocupados y marihuana en los cimientos: los nuevos narcopisos desmantelados por la Policía Nacional en Madrid

La Policía Nacional ha asestado un nuevo y contundente golpe al tráfico de drogas en la Comunidad de Madrid, elevando a 90 los narcopisos desarticulados en la región en lo que va de año. Durante los pasados meses de abril y mayo, los agentes han logrado desmantelar un total de 22 puntos de venta de droga en una operación integral que se ha saldado con medio centenar de detenidos.

La operación ha permitido clausurar diversos inmuebles utilizados para el tráfico de estupefacientes, algunos de ellos ocupados ilegalmente. Una de las actuaciones más destacadas ha tenido lugar en el distrito de Tetuán. Allí se desmantelaron tres puntos de distribución de crack y heroína que habían sido instalados en inmuebles ocupados. Los agentes detuvieron a cinco personas e incautaron armas prohibidas, drogas y cerca de 9.000 euros en efectivo. Además, las autoridades lograron recuperar un local y una vivienda, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

Por otro lado, en el distrito de Moratalaz, los investigadores localizaron tres plantaciones de marihuana ocultas en los cimientos de un edificio, accesibles a través de una trampilla conectada con una vivienda de la planta baja. En este dispositivo, la Policía intervino 1.627 plantas y procedió a la detención de una mujer, acusada de presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

A su vez, en Villaverde se neutralizaron varios focos de distribución de cocaína y heroína, mientras que en el distrito Centro las pesquisas permitieron desmantelar un completo laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de drogas sintéticas. Este recinto, oculto en un trastero, albergaba más de 1,4 kilos de sustancias como éxtasis, ketamina, LSD y tusi. Dos personas fueron arrestadas en relación con este hallazgo.

El despliegue policial también ha incluido registros en Arganzuela, Latina, Carabanchel y Fuencarral, así como en las localidades de Alcalá de Henares, Fuenlabrada y la Cañada Real. En conjunto, los registros permitieron intervenir importantes cantidades de cocaína, hachís, marihuana y otras drogas, además de armas, dinero en efectivo y material utilizado para la distribución de sustancias estupefacientes.