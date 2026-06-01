La Guardia Civil frustra en la M-40 el transporte de 107 kilos de hachís

La Guardia Civil ha detenido a un conductor que transportaba 107 kilos de hachís en el maletero de su vehículo mientras circulaba por la carretera M-40, a la altura del término municipal de Boadilla del Monte. Los agentes localizaron la droga durante una inspección realizada tras detectar una actitud que consideraron sospechosa por parte del conductor.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el martes de la semana pasada durante un dispositivo de vigilancia en esta vía de circunvalación madrileña. Los agentes observaron a un conductor cuyo comportamiento les llamó la atención y decidieron darle el alto en una zona segura para realizar las comprobaciones oportunas.

Tres bultos en el maletero

Durante la inspección del vehículo, los agentes registraron el maletero y localizaron tres bultos de tamaño similar, con una apariencia exterior parecida a la de cajas de cartón.

Al abrir uno de ellos, encontraron varios paquetes envueltos en plástico y cerrados herméticamente. Según la información facilitada por la Benemérita, los envoltorios desprendían un fuerte olor, lo que llevó a los agentes a realizar una comprobación más detallada de la mercancía transportada.

La inspección se amplió al resto de los bultos localizados en el vehículo para determinar el contenido y la cantidad exacta de la sustancia hallada.

Más de 100 kilos de hachís

Tras las verificaciones realizadas por los agentes, se confirmó que los paquetes contenían hachís. El peso total de la sustancia intervenida ascendía a aproximadamente 107 kilogramos.

La droga se encontraba distribuida en varios envoltorios de plástico cerrados de forma hermética, una práctica habitual para facilitar su transporte y conservar la sustancia durante los desplazamientos.

La actuación permitió retirar del circuito ilegal una cantidad de droga superior a los cien kilos, localizada íntegramente en el interior del vehículo interceptado en la M-40.

Detenido por tráfico de drogas

Una vez identificado el contenido de los bultos, la Guardia Civil procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El arrestado quedó a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas por los agentes encargados de la intervención.

La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones relacionadas con este caso para esclarecer el origen y destino de la droga intervenida y determinar si existen más personas implicadas en el transporte de la sustancia.

Por el momento, la Benemérita no ha facilitado más detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el desarrollo posterior de la investigación.