Las mejores fotos del encuentro privado de Ayuso con el papa León XIV
La presidenta ha sido recibida en audiencia por el papa León XIV en El Vaticano la semana en que el Santo Padre inicia su viaje a España.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido hoy una audiencia privada con el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, a quien ha manifestado, durante la hora que ha durado el encuentro, la “absoluta alegría y orgullo” de que el Santo Padre “entre a España a través de Madrid”, en la visita apostólica que comienza este sábado y que se extenderá durante cuatro días en la región.
"La sensación que me traslada es de mucha ilusión. Creo que es maravilloso y nos viene bien a todos" este viaje, dijo después Ayuso a los medios. “Hemos hablado de la fe, pero también del saberse comunidad y los valores cristianos que en Madrid se celebran tanto”, ha señalado la presidenta, que ha trasladado a León XIV el Madrid que se va a encontrar “de vida en la calle, apertura, mestizaje, alegría, que integra, celebra en comunidad y mira con mucho optimismo hacia el futuro”. Un Madrid que, en su opinión, “va a celebrar con él y sabe acoger a ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo que van a venir estos días”.
La presidenta madrileña contó que le ha trasladado algunas preocupaciones acerca de los jóvenes, especialmente de la integración de Madrid así como de la crisis de soledad, "sobre qué futuro nos depara el cambio que estamos viviendo con las nuevas tecnologías y, en concreto, con la inteligencia artificial".
En el transcurso de la reunión, Ayuso ha entregado al Santo Padre la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid como gesto de cortesía y agradecimiento del pueblo de Madrid por su próximo viaje apostólico a España - en Madrid estará del 6 al 9 de junio-. “Es nuestra máxima distinción”, ha enfatizado. La jefa del Ejecutivo autonómico ha obsequiado también a León XIV con un libro personalizado y de edición especial que incluye imágenes de cómo los madrileños viven las principales celebraciones católicas, la Navidad y la Semana Santa, en los municipios de la región. “No queríamos hacerle un regalo convencional y al uso, sino preparar algo con cariño y detenimiento”, ha destacado la presidenta poniendo como ejemplo las escenas de la Navidad en Buitrago del Lozoya, el Belén viviente en San Lorenzo del Escorial, o las pasiones de Daganzo, Chinchón y Morata de Tajuña. Además, le ha hecho entrega de una selección de productos madrileños como palmeritas de Morata de Tajuña o Bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial. “Siempre que tengo la oportunidad allá donde vaya, me gusta llevar productos de Madrid para que la gente sepa lo bien que se trabaja”, ha subrayado.