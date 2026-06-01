Las mejores fotos del encuentro privado de Ayuso con el papa León XIV

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En el transcurso de la reunión, Ayuso ha entregado al Santo Padre la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid como gesto de cortesía y agradecimiento del pueblo de Madrid por su próximo viaje apostólico a España - en Madrid estará del 6 al 9 de junio-. “Es nuestra máxima distinción”, ha enfatizado. La jefa del Ejecutivo autonómico ha obsequiado también a León XIV con un libro personalizado y de edición especial que incluye imágenes de cómo los madrileños viven las principales celebraciones católicas, la Navidad y la Semana Santa, en los municipios de la región. “No queríamos hacerle un regalo convencional y al uso, sino preparar algo con cariño y detenimiento”, ha destacado la presidenta poniendo como ejemplo las escenas de la Navidad en Buitrago del Lozoya, el Belén viviente en San Lorenzo del Escorial, o las pasiones de Daganzo, Chinchón y Morata de Tajuña. Además, le ha hecho entrega de una selección de productos madrileños como palmeritas de Morata de Tajuña o Bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial. “Siempre que tengo la oportunidad allá donde vaya, me gusta llevar productos de Madrid para que la gente sepa lo bien que se trabaja”, ha subrayado.