Así forman en Madrid a 2.600 voluntarios en primeros auxilios para la visita del papa León XIV

SAMUR-Protección Civil ha intensificado la preparación del dispositivo sanitario previsto para la visita del papa León XIV a Madrid con la formación de 2.600 voluntarios en primeros auxilios y detección de emergencias. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha visitado una de las sesiones celebradas este lunes en el entorno de la Catedral de la Almudena.

A lo largo de la jornada, el servicio municipal de emergencias formará a 1.800 voluntarios distribuidos en seis turnos de 300 personas. Esta cifra se suma a los 800 voluntarios coordinadores que ya recibieron instrucción días atrás en la parroquia de San Juan de la Cruz.

El objetivo es dotar a los participantes de conocimientos básicos que les permitan colaborar en la atención inicial ante posibles incidencias durante los actos multitudinarios previstos con motivo de la visita papal.

Formación en primeros auxilios y reanimación

Los cursos que imparte SAMUR-Protección Civil incluyen detección de urgencias sanitarias, técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) con desfibrilador y actuación ante atragantamientos. Los participantes también reciben información sobre el funcionamiento del dispositivo sanitario previsto para la visita del Pontífice, así como indicaciones para facilitar el acceso a los recursos de emergencia y mantener despejadas las vías de evacuación.

Una veintena de profesionales sanitarios participan en estas jornadas formativas que se desarrollarán durante todo el día. Un total de 2.600 voluntarios recibirán formación sanitaria básica antes de los principales actos programados en la capital.

Formación abierta

Además de las sesiones presenciales, SAMUR-Protección Civil ha colaborado con la Archidiócesis de Madrid en la elaboración del Manual del Voluntario, una guía digital que incorpora contenidos prácticos, vídeos explicativos y material audiovisual sobre primeros auxilios.

La visita del papa León XIV movilizará a miles de efectivos municipales durante los cuatro días de estancia del Pontífice en Madrid. Según ha detallado el Consistorio, se desplegarán alrededor de 4.000 agentes de Policía Municipal y 1.000 profesionales sanitarios de SAMUR-Protección Civil, además de efectivos de bomberos, agentes de movilidad, Empresa Municipal de Transportes, Madrid Salud y servicios de limpieza. La planificación se ha diseñado para atender un acontecimiento que el Ayuntamiento considera de gran dimensión debido a la afluencia prevista de personas y a los desplazamientos vinculados a la agenda oficial del Papa.

El dispositivo sanitario tendrá especial presencia en los dos principales actos previstos durante la visita: la vigilia del sábado 6 de junio en la plaza de Lima y la misa del domingo 7 de junio en la plaza de Cibeles. Para ambos eventos, SAMUR-Protección Civil instalará diez puestos sanitarios avanzados, de los cuales seis estarán ubicados en Cibeles y cuatro en la plaza de Lima.

Además, el servicio reforzará su central de coordinación y desplegará unidades de intervención rápida a pie, en bicicleta y en motocicleta para agilizar la atención en zonas de gran concentración de público.