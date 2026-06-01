Metro de Madrid permite desde hoy pagar con tarjeta bancaria en sus 303 estaciones

Metro de Madrid ha puesto en marcha este lunes un nuevo sistema que permite adquirir y validar billetes sencillos mediante tarjeta bancaria en las 303 estaciones de la red. La medida permite acceder al suburbano sin necesidad de comprar previamente una Tarjeta de Transporte Público (TTP) y forma parte de la estrategia de digitalización impulsada por la compañía metropolitana.

Desde este 1 de junio, los viajeros pueden utilizar tarjetas bancarias de débito, crédito o prepago, tanto en formato físico como integradas en teléfonos móviles o relojes inteligentes con tecnología contactless, para acceder al Metro de Madrid.

La nueva funcionalidad estará disponible inicialmente para la compra de billetes sencillos, con un precio de 1,50 euros, en una primera fase del proyecto. El objetivo es facilitar el acceso al transporte público y simplificar los desplazamientos de los usuarios que utilizan la red diariamente.

Según los datos facilitados por Metro de Madrid, más de 2,5 millones de viajeros utilizan cada día este medio de transporte en la región.

Una inversión de más de 6,6 millones de euros

La implantación de este sistema ha supuesto una inversión superior a 6,6 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid. La medida beneficiará especialmente a las aproximadamente 210.000 personas que adquieren billetes sencillos cada jornada.

Metro ha precisado que esta nueva forma de pago será compatible con el resto de títulos de transporte gestionados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), por lo que convivirá con los sistemas actuales ya existentes en la red.

La compañía considera que esta incorporación amplía las opciones de acceso para los usuarios y adapta el servicio a los hábitos digitales cada vez más extendidos entre los viajeros.

Más de 1.200 tornos adaptados

La nueva modalidad estará disponible en 1.249 tornos distribuidos por toda la red de Metro. De ellos, 470 ya cuentan con tecnología inteligente, mientras que en las estaciones que todavía disponen de modelos anteriores se han habilitado al menos dos equipos para permitir el acceso mediante este sistema.

Además, uno de esos tornos estará preparado para la lectura de códigos QR, una funcionalidad que también se incorpora al proceso de validación de títulos de transporte.

La adaptación tecnológica alcanza a las 303 estaciones de la red madrileña, permitiendo que cualquier usuario pueda utilizar esta modalidad independientemente del punto de acceso elegido.

Grandes eventos en Madrid esta semana

La entrada en funcionamiento de este sistema se produce en una semana en la que Madrid espera una elevada afluencia de visitantes.

Metro ha destacado que la medida coincide con la próxima visita del Papa León XIV, prevista entre los días 6 y 9 de junio, así como con los conciertos de Bad Bunny programados en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

La compañía considera que la posibilidad de acceder al suburbano mediante una tarjeta bancaria puede facilitar los desplazamientos de turistas y viajeros ocasionales que no disponen de una Tarjeta de Transporte Público.

Digitalización del transporte público

La iniciativa ha sido financiada con fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se suma a otros sistemas de pago digital ya implantados en los autobuses urbanos e interurbanos de la Comunidad de Madrid.

También forma parte de las actuaciones de modernización desarrolladas por Metro en los últimos años. Entre ellas figura la incorporación del abono transporte en el teléfono móvil, disponible desde enero para dispositivos Android con versión 9.0 o superior.

La compañía ha avanzado además que esta funcionalidad llegará próximamente a los dispositivos iPhone.

De cara a 2027, Metro prevé implantar el sistema Ticketing Basado en Cuenta (Account-Based Ticketing o ABT), un modelo que gestionará viajes y tarifas en la nube vinculándolos a una cuenta digital de usuario y que permitirá prescindir de los billetes físicos.