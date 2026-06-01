Nuevo hito de la sanidad madrileña: la donación de órganos se dispara un 62% en los últimos cinco años

La Comunidad de Madrid ha registrado un incremento del 62% en la cesión de órganos en los últimos cinco años, alcanzando una tasa superior a las 40 personas por millón de habitantes. A ello han contribuido los 115 pacientes fallecidos que habían donado —con datos actualizados hasta el 22 de mayo— sus órganos en la región, lo que supone uno más respecto al mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento llega al 300% en los casos de asistolia controlada, una técnica que permite mantener el flujo de sangre de manera artificial tras el fallecimiento para que los órganos tengan oxígeno, se facilite su viabilidad y se evite el rechazo en el paciente receptor.

"Madrid es una región que trasplanta todo tipo de órganos, en niños y en adultos", ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien ha presentado los datos de donación en la región y ha puesto en valor el esfuerzo de los equipos multiprofesionales que "tienen que trabajar de forma dura para coordinarse".

Matute ha subrayado el carácter "pionero" de la Comunidad, donde se registra la mayor actividad de donación en España seguida por Cataluña y Andalucía, y ha recalcado que la medicina "no entiende de fronteras". "Nosotros trasplantamos a personas de otras comunidades autónomas y recibimos también órganos de otras para trasplantar", ha manifestado.

Según ha detallado la máxima responsable de la Sanidad madrileña, el aumento de las donaciones exige un mayor número de expertos especializados en "los nuevos caminos" que han abierto las mismas, como la materia de la microbiota o la leche materna, entre otros. Para Matute, esta evolución constante implica la incorporación de más enfermeras y matronas, así como de personal sanitario y no sanitario.

Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos

En la actualidad, el Servicio Madrileño de Salud cuenta con 24 hospitales públicos y sus coordinadores activos para la donación de órganos y tejidos. Igualmente, dispone de 37 programas dirigidos a receptores adultos o pediátricos, cuya actividad ha permitido llegar a 410 profesionales en lo que va de este año.

Por último, cabe destacar que los ciudadanos tienen a su disposición la Tarjeta Sanitaria Virtual para manifestar su voluntad de ser donantes de órganos, lo que facilita el trabajo de los sanitarios en el momento y permite reforzar las garantías legales detrás de la donación.

Para conmemorar el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos que se celebra el primer miércoles de junio, Fátima Matute ha recibido en la Consejería a asociaciones de pacientes, a las que ha presentado el cómic Historia de una donación, realizado para resaltar el agradecimiento del Ejecutivo regional a los donantes y sus familiares que, junto a los profesionales, "hacen posible lo imposible".

Desde el Ejecutivo regional han indicado que el cómic es una iniciativa de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes para "dar a conocer a personas de cualquier edad cómo este gesto altruista puede salvar la vida de enfermos que no tienen otra alternativa terapéutica".

Las viñetas, obra de Alba Mateos, muestran la "satisfacción" y la "alegría" de quienes reciben el órgano, que "gracias a ello pueden vivir con su familia y amigos".