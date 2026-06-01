Rita Maestre llama "matón de discoteca" al presidente del Pleno municipal por frenar los boicots en Cibeles

La cadena de protestas e interrupciones vividas en Cibeles durante los últimos plenos del Ayuntamiento de Madrid ha llevado al presidente de los mismos, Borja Fanjul, a aprobar dos textos en apenas unas semanas para regular las normas de acceso al salón.

La última resolución, que se ha conocido este lunes, mantiene el aforo total de la tribuna de invitados en 16 personas, como ya ocurría hasta ahora, pero introduce por primera vez un reparto fijo de plazas: cinco plazas para el Grupo Popular, dos para Más Madrid, dos para el PSOE, una para Vox y seis para el público general.

Una decisión que no ha sentado nada bien en Más Madrid. Su portavoz, Rita Maestre, la ha visto como un intento de "amordazar la cruda realidad". Según ha sostenido, "estas cacicadas" solo demuestran "lo aislado que está el alcalde y todo su Gobierno".

También la de Más Madrid se ha dirigido directamente a Fanjul, al que ha llegado incluso a definir como "un matón de discoteca" que "restringe" el acceso a "la casa de todos los madrileños", el Salón de Comisiones de la Plaza de la Villa.

El cambio ha llegado apenas un mes después de la primera resolución impulsada por la Presidencia del Pleno tras los incidentes vividos en la sesión del pasado 29 de abril. Aquel día, varias trabajadoras de escuelas infantiles invitadas por Más Madrid interrumpieron la sesión con gritos y lanzaron papeles desde la tribuna. Entonces, el presidente del Pleno pidió su desalojo y afeó a la oposición que aplaudiera la estampa. "¡Esto es intolerable!", llegó a exclamar Fanjul.

Aquella primera resolución ya endureció las normas dentro del salón: prohibido entrar con pancartas, carteles, panfletos u objetos que pudieran alterar el orden, y veto a cualquier manifestación de agrado o desagrado, desde gritos hasta exhibición de símbolos. También facultó a la Presidencia para expulsar tanto a asistentes como a concejales que alterasen "de modo grave" el desarrollo de las sesiones.

Lejos de frenarse, los incidentes volvieron a repetirse en el Pleno celebrado la semana pasada, cuando varios invitados interrumpieron la sesión a gritos y, de nuevo, lanzaron panfletos hacia la bancada popular. "Ruego a los servicios de la Cámara que acompañen a la gente que está gritando y molestando fuera de la tribuna de invitados", reclamó otra vez Fanjul.

"Me parece una profunda irresponsabilidad traer en cada uno de los temas a las personas para que vengan aquí a condicionar y cohibir las declaraciones y el debate que tenemos que hacer", reprochó el popular Borja Carabante a los grupos de la oposición una vez pudo recuperar su turno de palabra.

Un episodio que posiblemente haya terminado derivando en el nuevo texto de Fanjul, que Más Madrid ha interpretado como un recorte más a la participación ciudadana del Gobierno municipal. Para Maestre, Almeida tiene "manía" a la "pluralidad de la sociedad madrileña" y utiliza a Fanjul como un "comisario político" dentro del Pleno.

Por su parte, desde el Gobierno municipal han defendido la medida de Fanjul y han subrayado que el aforo en las comisiones se mantiene intacto, y que la Presidencia se ha limitado a "ordenar de forma transparente" el acceso. "Lo que hace la Presidencia del Pleno es ordenar y distribuir de forma transparente un aforo que sigue siendo exactamente el mismo, 16 plazas. No se reduce el aforo, no se impide la asistencia de ciudadanos y no se restringe ningún derecho", ha afirmado el portavoz grupo, Carlos Izquierdo.