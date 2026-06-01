Todas las estaciones de Metro que cierran en Madrid por la llegada del Papa

Madrid ajustará el funcionamiento de toda su red de transporte público con motivo de la visita del papa León XIV a la capital, prevista del 6 al 9 de junio. A las afecciones que ya se habían anunciado, la Comunidad de Madrid ha confirmado este lunes el cierre temporal de siete estaciones de metro.

Desde el inicio del servicio a las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas, durante esos días, en la Línea 2 no prestarán servicio las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla. En la Línea 4 se verán afectadas Velázquez, Serrano y Colón. Y en la Línea 5, Chueca quedará sin parada, aunque los trenes podrán circular sin detenerse cuando así lo requieran las condiciones del servicio.

Metro de Madrid mantendrá, además, el refuerzo de frecuencias ya previsto, con incrementos de hasta el 125% en las líneas con más usuarios. A ello se suma la ampliación del horario de servicio hasta las 2:30 de la madrugada en la noche del sábado 6 al domingo 7, pensada para facilitar el regreso tras la Vigilia con jóvenes en la plaza de Lima.

En paralelo, los autobuses de la EMT incorporarán refuerzos en líneas diurnas y nocturnas, con 36 autobuses adicionales en la red nocturna. Además, desde el 3 de junio y hasta el 9 viajar en los autobuses municipales será gratuito.

En cuanto a los autobuses interurbanos, se contará con hasta 128 vehículos extra y se dará cobertura a más de 20 municipios, entre ellos Rivas-Vaciamadrid, Aranjuez, Fuenlabrada, Leganés, Pozuelo de Alarcón y Collado Villalba.