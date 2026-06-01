Un avión del Ejército con despliegue policial: así ha llegado el papamóvil a España

Efectivos del Ejército del Aire y de la Policía Nacional han participado en el traslado y la custodia del vehículo de protección (papa móvil) en el que hará sus traslados el papa León XIV durante su visita a España en las diferentes escalas previstas: Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

El vehículo será custodiado por la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y ha sido trasladado por el Área de Automoción de la Policía Nacional en colaboración con el Ejército del Aire.

Un avión A400M del Ejército del Aire y del Espacio ha traído este domingo desde Roma hasta Barcelona uno de los papamóviles que el papa León XIV utilizará en su próximo viaje a España.

El papa León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio, estancia durante la que visitará Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria.

La Policía Nacional ha informado en las redes sociales de que uno de los dos vehículos que utilizará en este viaje ya está custodiado por sus agentes en Barcelona, al tiempo que ha agradecido "el trabajo y la colaboración" del Ejército del Aire, "fundamental para la logística del dispositivo de seguridad".

Fuentes aeroportuarias han indicado, además, que el avión procedente de Roma ha traído también a Barcelona diverso material que se empleará en la visita papal.