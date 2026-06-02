Así son los cursos y estancias de verano en colegios mayores de Madrid para alumnos y familiares desde 30 euros

La Comunidad de Madrid ha terminado de concretar este martes un proyecto que ya se venía adelantando desde finales de abril: el Madrid Campus 365. Ha sido la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien ha desgranado hoy cómo funcionará esta primera edición, pensada para mantener activos los colegios mayores de la región durante el verano y convertirlos en espacios de estancia, formación y orientación universitaria.

El programa pretende arrancar el 6 de julio y se desarrollará en 38 colegios mayores repartidos por los distintos campus universitarios de la región. La idea es combinar alojamiento en régimen de pensión completa con actividades formativas y de orientación universitaria para jóvenes de entre 16 y 35 años. Los participantes podrán elegir entre cursos de una semana —como arte urbano, fotografía o nuevas tecnologías— o un formato completo que incluye estancia y formación, funcionando como una primera toma de contacto con la vida universitaria en Madrid.

"Lo hemos tenido que preparar en un tiempo récord porque el tema de los campus abiertos era un programa que conllevaba su trámite. Hemos firmado un convenio con la Asociación Madrileña de Colegios Mayores y estamos ya perfilando esos detalles. Queremos empezar el 6 de julio", ha apuntado la consejera durante los Desayunos Madrid organizados por Europa Press.

En cuanto a las plazas, se van a ofrecer 4.000 entre estudiantes y familiares que quieran acompañarles durante los meses de julio y agosto. Y sobre los precios, Zarzalejo ha explicado que la parte exclusivamente formativa se ha fijado en 30 euros, mientras que el pack completo con estancia costará 50 euros para alumnos y 75 euros para familias.

El programa se apoya en un convenio con la Asociación Madrileña de Colegios Mayores. La parte formativa será la única subvencionada por el Gobierno regional, mientras que la estancia de los familiares —dos máximo por alumno— no contará con ayuda pública.

En palabras de Zarzalejo, Madrid Campus 365 será como "una especie de aterrizaje suave para los jóvenes que quieren estudiar en Madrid".