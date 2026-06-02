Detenido por amenazar con insultos antisemitas a una mujer en el metro de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de amenazar e insultar con expresiones antisemitas a una mujer en el metro de Madrid después de fijarse en que llevaba un colgante con simbología religiosa. La víctima tuvo que ser atendida tras sufrir un ataque de ansiedad a consecuencia de la agresión verbal.

Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid y recoge EFE, los hechos se produjeron el pasado 16 de mayo. El arrestado comenzó entonces a increpar a la mujer con comentarios humillantes y una actitud que los agentes describen como "absolutamente amenazante e intimidatoria".

La denunciante manifestó posteriormente a los investigadores que, además del episodio de ansiedad, sufrió una sensación de "impotencia, frustración y temor fundado a ser agredida físicamente". El miedo provocado por lo ocurrido llegó hasta el punto de hacerle temer volver a utilizar el transporte público ante la posibilidad de sufrir una situación similar.

La víctima temió volver al transporte público

La gravedad de los hechos y su repercusión social llevaron a la Policía Nacional a poner en marcha un dispositivo específico para tratar de identificar al presunto autor de las amenazas. Tras una ardua investigación, los agentes localizaron al sospechoso y procedieron a su detención el pasado 19 de mayo.

El arrestado está acusado de un delito contra la integridad moral y ha pasado a disposición de la autoridad judicial.