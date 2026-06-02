Almeida impulsa 1.000 viviendas de alquiler con opción a compra en el sureste de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la licitación de diez parcelas situadas en los desarrollos urbanísticos de Los Berrocales y Los Ahijones para la construcción de 1.017 viviendas de alquiler asequible con opción a compra. Se trata de una fórmula inédita dentro de la política de vivienda pública municipal que busca ampliar las alternativas de acceso a la vivienda en la capital.

La medida se enmarca en la estrategia municipal para incrementar la oferta residencial asequible y dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y las familias que buscan desarrollar un proyecto de vida en Madrid. El anuncio lo ha realizado el alcalde de Madrid dentro de la Estrategia del Sur, iniciativa con la que el Gobierno municipal busca aumentar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda en la capital.

Anunciamos la licitación de 10 parcelas en Los Berrocales y Los Ahijones para construir más de 1.000 viviendas con una fórmula pionera en la vivienda pública madrileña: alquiler asequible con opción a compra. Aportamos más soluciones para el principal problema de los madrileños… pic.twitter.com/mIMi5wowUe — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 2, 2026

Las parcelas, ubicadas en el distrito de Vicálvaro, suman 70.410 metros cuadrados edificables y saldrán a concurso público una vez completen su tramitación en la Junta de Gobierno.

Con opción a compra

La principal novedad del proyecto es que los adjudicatarios podrán residir inicialmente en régimen de alquiler asequible y ejercer posteriormente el derecho de compra una vez transcurridos siete años desde el inicio del contrato. El Ayuntamiento ha fijado una renta mensual de 949,5 euros para una vivienda tipo de 90 metros cuadrados construidos. Finalizado el periodo de arrendamiento, los inquilinos podrán adquirir la vivienda por un precio de 3.600 euros por metro cuadrado.

Además, una parte de las cantidades abonadas durante esos siete años de alquiler servirá para reducir el importe final de la compra, ya que se computará como capitalización para la adquisición del inmueble.

Cuatro lotes en Vicálvaro

Una de las medidas incluidas en el programa establece que la mitad de las viviendas estarán reservadas a menores de 35 años.

El Ayuntamiento justifica esta reserva por las dificultades que afronta este colectivo para acceder al mercado residencial, especialmente en el caso de quienes buscan una primera vivienda. La nueva modalidad pretende facilitar una transición progresiva entre el alquiler y la propiedad, reduciendo la necesidad de realizar una elevada inversión inicial.

Según los cálculos municipales, tanto los precios de alquiler como los de venta estarán aproximadamente un 31 % por debajo de los valores actuales del mercado.

Cuatro lotes repartidos en Vicálvaro

Las diez parcelas tienen una valoración conjunta de 82 millones de euros y se dividirán en cuatro lotes. Tres de ellos estarán ubicados en Los Berrocales. El primero permitirá construir 280 viviendas sobre cuatro parcelas, el segundo incluirá dos parcelas para 241 viviendas y el tercero contará con dos terrenos para otras 223 viviendas. El cuarto lote se desarrollará en Los Ahijones, donde dos parcelas permitirán levantar 273 viviendas.

Ambos ámbitos forman parte de los grandes desarrollos urbanísticos del sureste madrileño, llamados a concentrar una parte importante del crecimiento residencial de la ciudad durante los próximos años.