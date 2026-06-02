La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado este martes dos nuevas medidas en materia educativa para la región: la extensión de aulas de Educación Especial a centros concertados y la puesta en marcha de la primera Escuela Europea Acreditada de España.

Los anuncios, que ha adelantado durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press, llegan además en un momento en el que apenas queda un año de legislatura y cuando Zarzalejo todavía afronta sus primeros meses al frente de la Consejería, un área en la que este martes ha querido marcar perfil propio reivindicando a Madrid como "motor y modelo de España" también "en educación, en ciencia y en universidad".

La primera de las medidas pasa por reformar la normativa autonómica para que los colegios concertados puedan contar también con aulas de Educación Especial, como ya ocurre en los públicos. La medida, eso sí, no estará lista para el próximo curso, aunque podría implantarse de cara al siguiente. "Era una reivindicación de hace tiempo y lo que tratamos es de defender la libertad de elección, dar todas las posibilidades, y que una familia pueda elegir entre un centro público y uno concertado", ha señalado la de Ayuso.

Zarzalejo también ha reafirmado el apoyo del Gobierno regional a la educación especial frente a las críticas de la oposición. "Ya lo dijo el portavoz socialista, Patxi López, que llamó guetos a estos centros que realizan una labor extraordinaria. Desde luego, en Madrid vamos a seguir apoyando esta modalidad. De hecho, hemos abierto dos nuevos centros y tres están en construcción", ha dicho.

Durante el desayuno, la consejera también ha anunciado que el colegio público Cardenal Herrera Oria de Madrid acogerá la primera Escuela Europea Acreditada de España. El centro comenzará a funcionar en el curso 2027-2028 y estará abierto a cualquier estudiante de la región que quiera cursar la modalidad de Bachillerato Europeo.

"Lo importante es que hay acuerdo de las familias", ha respondido Zarzalejo al ser preguntada por el cambio de ubicación del proyecto, que inicialmente se había planteado en el Ramiro de Maeztu. "Implantar medidas que conlleven la disconformidad de la comunidad educativa no es nada propicio para que salga bien", ha explicado, antes de asegurar que las familias del Herrera Oria sí han acogido positivamente la iniciativa.

La futura Escuela Europea arrancará con enseñanza en inglés y, posteriormente, incorporará francés y otros idiomas. "Estamos muy ilusionados, es la primera que va a haber en España", ha señalado la consejera, que ha definido el proyecto como "un motivo de celebración y de estar orgulloso".

Aunque Zarzalejo no ha querido aclarar si continuará dirigiendo esta Consejería la próxima legislatura, sí ha reivindicado que "desde que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, me encomendó la responsabilidad de estar al frente de esta Consejería, una de las cosas que he tenido presente es que la Comunidad de Madrid es motor y modelo de España".