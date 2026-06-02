Este es lugar elegido por León XIV para dormir durante su estancia en Madrid

Tras su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas este sábado 6 de junio por la mañana, el papa León XIV será recibido por los Reyes y el presidente del Gobierno. Desde ahí se trasladará al Palacio Real para encontrarse con Felipe IV y Letizia, donde también estarán la Princesa Leonor y la infanta Sofía.

Al término del día, después de presidir la Vigilia de oración con los jóvenes en la plaza de Lima, el Papa se retirará a descansar al espacio habitual donde se han alojado otros anteriores pontífices cuando han visitado la capital.

Se trata de la Nunciatura Apostólica en Madrid, la residencia oficial del nuncio apostólico en España y Andorra, actualmente Piero Pioppo, arzobispo italiano nombrado en septiembre de 2025 por el propio León XIV. Todo apunta a que será él quien reciba al Papa a su llegada al edificio, situado en la avenida de Pío XII, en el distrito de Chamartín.

La Nunciatura Apostólica es también la sede diplomática de la Santa Sede en España, donde se desarrollan reuniones de carácter eclesial e institucional. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI se alojaron en la misma sede durante sus estancias en España. El edificio se sitúa justo enfrente de un Hotel Ilunion y al lado de una comisaría de la Policía Nacional.

En esta misma sede se firmó además el libro de condolencias por el fallecimiento del papa Francisco en abril del pasado año. Antes de su traslado a Chamartín en 1958, la Nunciatura estuvo durante más de dos siglos en el Palacio del Nuncio, en el Madrid de los Austrias.