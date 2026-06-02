Todo lo que necesitas saber sobre la Vigilia de Jóvenes en Madrid con el Papa León XIV

Madrid se prepara para acoger uno de los actos centrales de la visita del papa León XIV: la Vigilia de Jóvenes del Corpus Christi, que tendrá lugar el sábado 6 de junio en la plaza de Lima. El evento, organizado por la Archidiócesis de Madrid, se presenta como una gran convocatoria juvenil que combinará música, oración y encuentro con el pontífice en un formato pensado como "festival de la fe".

La cita se celebrará en la plaza de Lima y será el primer gran acto público del Papa en su visita a España. Según la organización, se espera una asistencia masiva de jóvenes –con cifras de inscripción que ya apuntan a varios centenares de miles– en un dispositivo que transformará parte de la Castellana en un espacio de encuentro espiritual.

El objetivo de la Vigilia no es solo congregar, sino también generar un ambiente de preparación previa al encuentro con el Papa, combinando testimonios, música contemporánea y momentos de oración.

Cuatro momentos clave

El acto se ha diseñado en cuatro grandes fases que marcarán el desarrollo de la jornada:

Acogida (desde las 16:00 horas)

Apertura de puertas y llegada progresiva de los jóvenes, con vídeos de ambientación y organización por sectores.

Escucha

Comenzará el bloque musical y testimonial, acompañado del rezo del rosario. También se contará con la presencia de la imagen de la Virgen de la Almudena, patrona de la Archidiócesis de Madrid.

Encuentro con el Papa

El papa León XIV recorrerá el paseo de la Castellana en papamóvil hasta la plaza de Lima, donde dialogará con los jóvenes y dará paso a la exposición del Santísimo.

Envío

Un cierre centrado en la celebración de la fe, acompañado nuevamente por música en directo.

Música como hilo conductor del evento

Uno de los elementos clave de la Vigilia será la música, que será el lenguaje principal para conectar con los jóvenes. El cartel reúne tanto artistas del panorama nacional como propuestas de música de inspiración religiosa.

Entre los cantantes confirmados figuran:

Beret

DePol

Antonio José

Siloé

Malmö 040

Mr Rain

Hey Kid

Inazio

Lola Tuduri

Antoñito Molina

A ellos se suman propuestas de música de carácter religioso como Hakuna, Servus Mariae o Presencia Project, entre otros, configurando un formato mixto entre concierto y celebración espiritual.

La Archidiócesis ha insistido en que el evento no debe entenderse como un espectáculo musical, sino como un espacio de encuentro. En este sentido, la música pretende funcionar como puente para acompañar la oración y el testimonio de fe.

Durante la jornada también habrá espacios habilitados de acompañamiento espiritual en los alrededores del recinto, además de la presencia de una Cruz Peregrina que presidirá la celebración como símbolo del itinerario previo vivido en distintas parroquias.

Una noche abierta en Madrid

Tras el encuentro, la ciudad vivirá una programación especial conocida como "Noche en Blanco y Amarillo". Los principales museos de Madrid abrirán de forma extraordinaria durante la madrugada, entre ellos el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza.

Asimismo, varias parroquias del centro permanecerán abiertas como espacios de silencio y oración, con el objetivo de acompañar a los jóvenes que permanezcan en la ciudad tras la Vigilia.