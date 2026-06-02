Madrid ofrece 50 millones de euros para rehabilitar y embellecer las fachadas

El Ayuntamiento de Madrid abre desde este miércoles la séptima convocatoria de ayudas del Plan Rehabilita, dotada con un presupuesto de 50 millones de euros y cuya principal novedad es una línea adicional de embellecimiento urbano destinada a que los edificios reduzcan el ruido visual que cuelga de sus fachadas y cubiertas visibles desde el espacio público.

Acogerse a esta opción permitirá a los vecinos obtener un incremento adicional del 5 % en la cuantía de la subvención destinada a las actuaciones de eficiencia energética. Las intervenciones contempladas en este apartado incluyen la eliminación del cableado visto, la reorganización de instalaciones exteriores como los aparatos de aire acondicionado, y la homogeneización visual de elementos comunes como persianas, toldos o barandillas.

Las ayudas, publicadas este martes en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), podrán solicitarse desde mañana con el objetivo de rehabilitar viviendas para que sean más accesibles, seguras, eficientes y habitables.

"Madrid es una ciudad sin duda alguna con una enorme riqueza histórica y patrimonial, de la cual nos sentimos muy orgullosos y cuya identidad reflejan sus calles, sus plazas, sus edificios, pero sin embargo tenemos un parque residencial bastante envejecido, con muchos edificios que fueron construidos antes de 1980", ha explicado el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, quien ha presentado la nueva convocatoria del programa.

Según ha apuntado González, durante las seis convocatorias anteriores se han superado los 101.000 euros de media por edificio, cubriendo el 60 % del coste de las obras. A su vez, ha subrayado que el número de solicitudes se ha incrementado un 230 % desde la primera convocatoria.

Más de 2.400 edificios rehabilitados desde 2020

Las cifras avalan la trayectoria de este proyecto desde su puesta en marcha en el año 2020. Hasta la fecha, se han rehabilitado más de 2.400 edificios de la ciudad, en un total de 110.000 viviendas, con una inversión acumulada superior a 318 millones de euros. En total, las diferentes convocatorias han beneficiado a más de 250.000 madrileños.

En la actualidad, el programa se estructura en torno a seis líneas de actuación principales: accesibilidad, eficiencia energética, conservación, salubridad, seguridad y la recién incorporada del embellecimiento urbano. En materia de accesibilidad, el consistorio ha ejecutado ya más de 1.450 intervenciones destinadas a la supresión de barreras arquitectónicas. Estas obras han consistido fundamentalmente en la instalación de ascensores, rampas, plataformas elevadoras y sistemas de videoportería, elementos todos ellos que garantizan la movilidad e independencia de los residentes.

Por otro lado, en el ámbito de la eficiencia energética, se han llevado a cabo más de 500 actuaciones dirigidas a mejorar el aislamiento térmico de los edificios, incorporar energías renovables y renovar instalaciones para reducir el consumo energético. Igualmente, desde la puesta en marcha del programa se ha alcanzado un ahorro acumulado superior a los 282 millones de kWh y se ha evitado la emisión de más de 67.600 toneladas de CO2.

Asimismo, los fondos han servido para impulsar la necesaria retirada de amianto en más de 5.600 domicilios de la capital. Respecto a la seguridad, las actuaciones subvencionadas han contribuido a modernizar instalaciones y adaptar edificios residenciales a sistemas más seguros y actualizados.