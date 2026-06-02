Ortega Smith gana la primera batalla a Vox: "No pueden hacer lo que les dé la gana"

Javier Ortega Smith ha logrado una primera victoria judicial en el conflicto que mantiene con la dirección nacional de Vox. Un juzgado ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por dos concejales vinculados a la dirección del partido para apartar al actual portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, junto a otros dos ediles, del grupo municipal.

La decisión supone un revés inicial para la dirección nacional de Vox, ubicada en la sede de la calle Bambú, y permite que Javier Ortega Smith continúe formando parte del grupo municipal mientras se resuelven los distintos procedimientos judiciales abiertos en torno a su expulsión de la formación. Ortega Smith ha calificado el intento de expulsión como una "cacicada". "Parece que los tribunales empiezan a darse cuenta de que es una cacicada que vulnera los derechos fundamentales", ha señalado. Ha afirmado, además, que "el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado de plano las medidas cautelarísimas".

Contra la cúpula

El propio Ortega Smith ha sido el encargado de comunicar la resolución, que afecta también a los concejales Carla Toscano y José Antonio Ansaldo, incluidos en el conflicto interno que enfrenta a varios cargos madrileños con la cúpula nacional del partido. Asimismo, ha explicado que "queda camino en la vía civil, porque estamos esperanzados de que el Juzgado de lo Civil en ese procedimiento de tutela de derechos fundamentales vea que realmente nuestra expulsión del partido es una arbitrariedad y es un ejemplo de cómo cuatro en la cúpula han convertido este partido en una especie de tiranía personalista o reino feudal".

Javier Ortega Smith se ha mostrado muy crítico con la cúpula de su partido: "Todo el que no se pliegue como un fiel vasallo es ninguneado, señalado y expulsado, pero estamos en un Estado de Derecho y la Constitución dice que los partidos tienen que ser organizaciones democráticas. No pueden hacer lo que les dé la gana".

Rechazo a las medidas

Las medidas cautelarísimas habían sido presentadas por los concejales Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal en representación de los intereses defendidos por la dirección nacional de Vox.

Su objetivo era que el Ayuntamiento de Madrid ejecutara de forma inmediata la salida de Ortega Smith y de los otros dos concejales del grupo municipal tras haber sido expulsados del partido. Sin embargo, el juzgado ha considerado que no procede adoptar esa medida urgente en este momento, por lo que los tres ediles mantendrán provisionalmente su situación actual hasta que exista una resolución definitiva.

Según Ortega Smith, el auto supone una señal clara de que no concurren las circunstancias necesarias para acordar una expulsión inmediata del grupo municipal.

Dos frentes judiciales abiertos

La batalla judicial entre las partes está lejos de concluir. Actualmente, avanza la guerra civil de Vox en Cibeles en dos procedimientos distintos.

Por un lado, Vox mantiene una demanda por la vía contencioso-administrativa con el objetivo de conseguir que los concejales expulsados abandonen el grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Por otro, Ortega Smith, Ansaldo y Toscano han acudido a la jurisdicción civil para impugnar su expulsión del partido al considerar que la decisión vulnera sus derechos fundamentales.

Este segundo procedimiento se centra en la legalidad de las decisiones adoptadas por los órganos internos de Vox y en las consecuencias que dichas resoluciones pueden tener sobre la actividad política de los afectados.