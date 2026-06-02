Un joven marroquí de 22 años muere de un disparo durante una pelea entre bandas en Torrelodones

Un joven marroquí de 22 años ha muerto tras recibir un disparo por arma de fuego en la localidad madrileña de Torrelodones, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. La víctima ha sido trasladada inicialmente con heridas de gravedad a un centro hospitalario, donde finalmente ha fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas.

Los primeros agentes en llegar al lugar de los hechos han sido efectivos de la Policía Local de Torrelodones. Posteriormente, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el tiroteo. Los investigadores trabajan ahora para determinar el origen del enfrentamiento, además de concretar el papel de las personas implicadas en el suceso.

Pelea entre bandas

Según ha informado Telemadrid, el crimen se ha producido sobre las 21:30 horas de este lunes en un parque situado junto al colegio San Ignacio de Loyola. La cadena autonómica ha apuntado que el episodio violento podría estar relacionado con una pelea entre una banda de jóvenes marroquíes procedentes de Collado Villalba y otra formada por españoles de Alcobendas.

La misma información señala que uno de los implicados ha sacado una pistola y ha comenzado a disparar durante el enfrentamiento. Una de las balas ha alcanzado en el pecho al joven fallecido, que ha sido trasladado por varios amigos al hospital, donde ha muerto poco después.

Telemadrid también ha indicado que, hasta el momento, tres personas han sido detenidas en relación con estos hechos. La investigación permanece abierta y los agentes continúan recopilando pruebas para reconstruir lo ocurrido, además de esclarecer las circunstancias exactas en las que se ha desencadenado el tiroteo.