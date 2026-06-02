Visita clandestina de Sánchez y Óscar Puente a Chamartín: "No querían que nadie les pudiera silbar"

Pedro Sánchez recorrió ayer lunes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín-Clara Campoamor acompañado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una visita que no figuraba en la agenda oficial del presidente del Gobierno ni se comunicó previamente al Ayuntamiento de Madrid.

Y es que la presencia de Sánchez en Chamartín se conoció después de que tanto él como el ministro difundieran unas imágenes en redes sociales desde el interior del vestíbulo, que ha abierto al público este martes tras meses en obras. Según las propias fotografías compartidas, en las que se aprecian varios relojes de la estación, la visita se habría producido a las 20:00 horas.

La visita se produjo, además, el mismo día en el que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, anunció que su formación había presentado alegaciones al reglamento de protocolo municipal para blindar la presencia de la oposición en los actos oficiales del Consistorio.

"Reyes Maroto suele tener el don de la oportunidad para hacer propuestas, pero no deja de ser irónico que lo haga en el día en que nos hemos enterado de que Pedro Sánchez y Óscar Puente fueron a la estación de Chamartín, y ni Pedro Sánchez ni Óscar Puente hicieron comunicación alguna al Ayuntamiento de la visita institucional del presidente del Gobierno a una infraestructura clave para la movilidad de la ciudad", ha considerado ya este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

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Según Almeida, el Consistorio no recibió ningún tipo de aviso sobre la presencia del presidente del Gobierno en Chamartín, ni tampoco la solicitud para que algún representante del Ayuntamiento acudiese "al acto que ayer celebraron".

Esta tarde he visitado junto al ministro @oscar_puente_ el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín-Clara Campoamor. A partir de mañana los viajeros van a disfrutar de una estación más amplia y más moderna, que va a contar con el doble de vías para trenes de alta velocidad. pic.twitter.com/aKCvcGnDyf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 1, 2026

"Tiene pinta de que no querían que hubiera nadie porque no querían que nadie les pudiera silbar. En las fotos, salvo el servicio de seguridad del presidente, no había absolutamente nadie alrededor", ha cuestionado también Almeida.

Para el alcalde, la visita de Sánchez y Puente fue casi como una "visita con nocturnidad". "Con las características de la nocturnidad, sin previo aviso, que nadie se enterara no fuera a ser que algún ciudadano le pudiera decir a Pedro Sánchez en la ciudad de Madrid lo que piensa de él", ha opinado.