Almeida aconseja al PP no caer en la trampa de ir a Waterloo: "La última persona que fue ha estado en la cárcel"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha pronunciado sobre la "trampa" de la moción de censura y ha criticado la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, además de opinar sobre la estrategia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por delito de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el caso Plus Ultra.

Además, respecto a la moción de censura, el alcalde de Madrid ha pedido seriedad a Junts y ha instado al Partido Popular a no caer en la trampa de viajar a Waterloo a verse con el fugado Carles Puigdemont, puesto que "la última persona que fue ha estado en la cárcel".

"Es tiempo de ser serios. La situación que vive España, con el Gobierno que nos desgobierna, lo que exige es compromiso y responsabilidad, y quienes se pongan del lado de la decencia ya saben lo que tienen que hacer. Quienes se pongan del lado de la corrupción ya saben lo que tienen que hacer. Aquí ya no caben excusas, aquí ya no cabe regate corto", ha sostenido en una entrevista en Antena 3, recogida por Libertad Digital.

Además ha advertido de que "a Moncloa le viene bien este debate porque considera que mientras se esté debatiendo sobre cómo tiene que ser la moción de censura, si es instrumental o no, o si Junts exige que se vaya a Waterloo, pues no se habla de los escándalos de corrupción del partido del Gobierno".

En este sentido, Almeida ha dejado ver su "bochorno" por la situación de España y la "corrupción" del gobierno actual. El alcalde de Madrid ha denunciado que "el escudo del Partido Socialista son los corruptos" y ha criticado que el PSOE hable de "Lawfare" cuando, según él, "ha montado una cloaca para señalar, intimidar, acosar y comprar a cualquiera que se cruzara en sus intereses". Ha puesto de ejemplo el caso de José Luis Ábalos y Leire, tachándolo de "impresentable". También ha hecho referencia a la fiscal del caso Plus Ultra, quien "pidió que se archivase de manera definitiva" la investigación, aparentemente "para que no llegase a Rodríguez Zapatero".

Zapatero y la nulidad

En lo que respecta al expresidente Zapatero, el alcalde de Madrid ha reflexionado que es "muy difícil pensar que Julito iba a actuar" por cuenta y riesgo propio para negociar el rescate de Plus Ultra o posibles pagos de petróleo y oro con China o Venezuela "sin Zapatero".

Almeida ha insistido en que "la mejor prueba es que lo único que teme Zapatero es a Julito", y que si el expresidente "no tiene nada con Julito" en estos temas, no hay motivo para temerle, y si lo hay, es por "temer que le traicione". Ha comparado la situación con el caso de Víctor de Aldama, que "demostró en el juicio lo que estaba diciendo respecto de Ábalos y de Koldo en el tema de las mascarillas", concluyendo que si se teme a Julito, "es porque sabes que con Julito previsiblemente has cometido delitos importantes".

Sobre la maniobra de pedir la nulidad de las escuchas en el caso Plus Ultra, Almeida ha mostrado su confianza "en la justicia española y en que ha hecho las cosas correctamente". Ha añadido, como abogado, que "hay que respetar las estrategias de defensa que cada uno tiene" y que si el abogado de José Luis Rodríguez Zapatero "entiende que puede haber una causa de nulidad", él también lo plantearía si fuera su abogado.