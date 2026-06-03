Detenida una hondureña por vender medicamentos sin receta en un locutorio de Vallecas

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a la propietaria de un locutorio de Puente de Vallecas acusada de vender medicamentos sin receta médica ni autorización sanitaria. Entre los productos intervenidos había antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, fármacos para la disfunción eréctil e inyectables, según han informado fuentes policiales.

La actuación tuvo lugar el pasado 29 de mayo, cuando una patrulla detectó una situación que despertó sus sospechas en un establecimiento ubicado en este distrito madrileño. La investigación posterior permitió descubrir la venta de diversos medicamentos en un local cuya actividad autorizada no guardaba relación con este tipo de productos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 horas. Agentes de la Policía Municipal observaron a una mujer que abandonaba el locutorio portando comida, circunstancia que llamó la atención de los efectivos. Tras acceder al establecimiento, los policías fueron atendidos por una persona que explicó que estaba al frente del negocio de forma temporal debido a una ausencia momentánea de la propietaria. Poco después, la dueña acudió al local.

📍Puente de Vallecas 🚨Detenida una mujer acusada de vender medicamentos desde un locutorio. 💊Fueron intervenidos decenas de fármacos que eran vendidos sin receta ni autorización sanitaria. ➡️Se encontraron antibióticos, analgésicos, anticonceptivos e inyectables entre… pic.twitter.com/38tli3O3Hu — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) June 3, 2026

Los agentes comprobaron entonces que el establecimiento disponía de licencia como centro de servicios telefónicos, una actividad incompatible con parte de los artículos que se encontraban a la venta en el interior.

Medicamentos sin receta ni control sanitario

Durante una inspección más detallada, los policías localizaron distintos medicamentos que estaban siendo comercializados sin los permisos exigidos por la normativa sanitaria. Entre los productos intervenidos figuraban antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, medicamentos para la disfunción eréctil e inyectables.

La Policía destaca que algunos de estos medicamentos contienen principios activos que pueden estar contraindicados en determinadas patologías, entre ellas problemas cardíacos. Además, las personas encargadas de venderlos carecían de formación sanitaria para informar adecuadamente a los compradores sobre posibles riesgos, dosis o efectos adversos.

La detenida es una mujer de 39 años y nacionalidad hondureña. Según manifestó a los agentes, adquiría los medicamentos en Honduras y posteriormente los trasladaba a España para venderlos de forma individual. De acuerdo con su declaración, comercializaba los comprimidos a un precio de un euro por unidad. La Policía Municipal procedió a su detención como presunta autora de un delito contra la salud pública.