Detenido un menor de 14 años y otro de 13 entregado a sus padres tras una agresión sexual en una piscina de Vallecas

Un menor de 14 años ha sido detenido en Madrid como presunto autor de una agresión sexual ocurrida el pasado domingo en el Centro Deportivo Municipal Palomeras, en el distrito de Puente de Vallecas. En el mismo incidente estaría implicado otro menor de 13 años, que fue entregado a sus padres al ser inimputable penalmente por su edad.

Según ha informado la Policía Municipal de Madrid, los hechos tuvieron lugar durante la tarde del domingo, cuando varias patrullas acudieron a las instalaciones tras recibir un aviso por una posible agresión sexual. Las diligencias han quedado ahora en manos del Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional, especializado en este tipo de investigaciones.

De acuerdo con la información adelantada por el diario El Mundo, los hechos se produjeron en torno al cierre del recinto, cuando se iniciaba el desalojo de la piscina municipal. En ese momento, tres niñas de entre 10 y 11 años se encontraban en el agua cuando, según su testimonio, dos adolescentes comenzaron a acercarse a ellas y a mantener una actitud de acoso.

Las menores relataron que la conducta de los dos jóvenes habría continuado dentro de de la piscina, produciéndose supuestamente tocamientos bajo el agua. Tras la situación, las niñas alertaron de lo ocurrido, lo que activó la intervención inmediata de una de las madres presentes en el recinto, que dio aviso al personal de la instalación. Este activó el protocolo establecido para este tipo de casos.

A partir de ese momento, el personal de la piscina comunicó la incidencia a la Policía Municipal, que desplazó varias patrullas al lugar junto con agentes tutores. Los efectivos lograron localizar a los dos menores antes de que abandonaran las instalaciones y procedieron a su identificación.

Un menor inimputable

Tras tomar declaración a los implicados y a los testigos, los agentes detuvieron al menor de 14 años como presunto responsable de un delito de agresión sexual. El segundo menor, de 13 años, fue entregado posteriormente a su familia al no tener responsabilidad penal conforme a la legislación.

Las familias de las menores acudieron más tarde a dependencias policiales para formalizar la denuncia. La investigación continúa abierta bajo la coordinación del GRUME, que tratará de esclarecer con precisión la participación de cada uno de los implicados y confirmar la secuencia de los hechos.

Según ha detallado El Mundo, las tres menores afectadas habrían sido observadas previamente por varios adolescentes en la zona de baño, antes de que dos de ellos se acercaran a ellas.

El suceso ha generado preocupación entre los usuarios habituales del centro deportivo, donde en el momento de los hechos se encontraban numerosos bañistas que presenciaron la intervención policial y el posterior revuelo tras la denuncia de las menores.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la situación judicial del menor detenido, mientras la investigación continúa bajo la supervisión del grupo especializado en delitos cometidos por menores de edad.