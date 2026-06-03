Dos minutos de terror en La Vaguada: tres encapuchados armados asaltan una joyería y desatan el pánico

Dos minutos. Entrar y salir. Una operación tan rápida como efectiva. Y a punta de pistola. Así fue el violento atraco perpetrado la noche de este martes en la conocida joyería José Luis, ubicada en el interior del centro comercial La Vaguada. Tres individuos encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en el establecimiento en plena actividad comercial, efectuando varias detonaciones que provocaron escenas de absoluto pánico, carreras desbocadas y el confinamiento de centenares de clientes en las tiendas colindantes. El asalto, planificado de forma milimétrica, se inició en torno a las 21:00 horas. Y en menos de dos minutos, los ladrones arrasaron con múltiples muestrarios repletos de joyas, piezas de oro y diamantes. Sabían dónde iban y no perdieron ni un segundo para conseguir su ansiado botín. Además, el estruendo de los disparos alertó de inmediato a los locales anexos; franquicias textiles como Mango y Bershka reaccionaron rápidamente bajando sus persianas metálicas y acogiendo a los compradores en su interior como medida preventiva.

Testimonios del caos

Diversos testigos presenciales han relatado el pánico vivido en esos instantes, reflejando por ejemplo el miedo a que se tratara de un atentado: "He visto por la puerta de entrada que salía gente despavorida. En un primer momento he pensado que podía ser un atentado terrorista o alguna persona sin cabeza... Y cuando me he asomado, justo a la altura de la escalera, he visto que estaban atracando una joyería. Había una persona que parecía que esgrimía un arma", ha dicho un hombre en declaraciones a Telemadrid. Y una chica, dependiente de una de las tiendas cercanas, ha dado cuenta del caos vivido: "Hemos escuchado golpes al ir la gente corriendo. Hemos ayudado a meter a gente aquí dentro y nos hemos escondido... La gente ha empezado a correr para allá, cogiendo a los niños y todo, y las tiendas cerrando. He escuchado gritos, muchísimos gritos, y gente chillando '¡policía, policía!'".

A pesar de la virulencia del asalto y del uso de armas de fuego, no se registraron heridos por impacto de bala. No obstante, los efectivos del Samur-Protección Civil tuvieron que intervenir de urgencia para atender a un trabajador de la joyería que sufrió una fuerte crisis de ansiedad. Horas después, la tienda recuperó una tensa normalidad sin que se apreciaran destrozos en sus accesos, ya que al estar el local abierto al público no fue necesario forzar ninguna estructura.

No dejándome salir en el Bershka de la Vaguada porque han atracado una joyería a punta de pistola xd pic.twitter.com/lYk6egeFme — Motopapi Ω ᱬ 💋 (@adri_motopapi) June 2, 2026

Tras hacerse con el botín, cuyo valor económico exacto sigue bajo la evaluación de los peritos, los tres asaltantes abandonaron el recinto a la carrera y se subieron a un vehículo BMW de color azul, donde les aguardaba un cuarto individuo al volante. Pese a la persecución iniciada por la Policía Nacional, los sospechosos lograron completar la huida en la zona de Vallecas. Los agentes siguen por tanto con el operativo para tratar de localizar a los criminales.

¿Una banda especializada? Cuatro golpes en tres semanas

La Policía Nacional investiga la hipótesis de que detrás de este atraco se encuentre un grupo criminal organizado y especializado en la sustracción de metales preciosos. Este suceso representa el cuarto asalto a una joyería en la Comunidad de Madrid en menos de tres semanas. La cronología de este tipo de crímenes nos traslada primero al viernes 15 de mayo. Este día, en Torrejón de Ardoz, cinco individuos se llevaron un botín cercano al medio millón de euros utilizando un arma de fuego. Tan solo tres días después, en Puente de Vallecas cuatro encapuchados armados asaltaron un establecimiento destrozando los expositores a mazazos para apoderarse de numerosas joyas. Y el viernes 22 de mayo, en el distrito Centro, dos ladrones hirieron a una empleada de una joyería durante su atraco.

Los investigadores analizan ahora de cerca las grabaciones de seguridad y el modus operandi de cada uno de estos golpes para determinar si, en efecto, se trata de la misma red delictiva que mantiene en jaque a los comerciantes de la capital.