El chollo para decorar tu casa: el mercadillo de Madrid con plantas por menos de un euro

Las plantas vuelven a conquistar Madrid este fin de semana. El popular pop-up de Plantas Para Todos regresa a la capital con una nueva edición de su gran mercadillo efímero: más de 150 variedades de plantas, precios desde 0,99 euros y acceso gratuito para quienes quieran dar un toque verde a casa sin gastar demasiado.

El evento, organizado por la compañía francesa Plantes Pour Tous, se ha convertido en una de las citas favoritas entre aficionados a la decoración, amantes de la botánica y quienes quieren llenar de verde su casa sin dejarse media nómina.

Un macro vivero con plantas para todos los gustos

Durante tres días, el Espacio 23, ubicado en la calle General Oráa, 23, en pleno barrio de Salamanca, se transformará en un gran vivero urbano con miles de plantas para todos los niveles y estilos.

Entre las opciones habrá pequeñas suculentas, cactus, plantas de interior, especies de sombra, variedades aptas para hogares con mascotas y ejemplares de mayor tamaño. Gran parte de ellas costarán menos de 10 euros y algunas podrán comprarse desde solo 0,99 euros.

Además de plantas, el mercadillo contará con macetas, jardineras, sustratos y otros accesorios para quienes quieran salir con el pack completo listo para decorar casa, terraza o balcón.

Cuándo es y cómo conseguir entrada

La cita tendrá lugar desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio. El viernes abrirá de 11:00 a 19:30 horas, el sábado ampliará horario de 10:00 a 20:00 horas y el domingo podrá visitarse de 11:00 a 18:00 horas.

Aunque la entrada es gratuita, será necesario reservar previamente una franja horaria para acceder, ya que el aforo está controlado y suele despertarse bastante interés en cada edición.

El espacio será además pet friendly, accesible para personas con movilidad reducida y las compras solo podrán abonarse con tarjeta.