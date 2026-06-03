El Gobierno de Ayuso califica de "gravísimo" que Sánchez pretenda "reventarlo todo" tras el informe de la UCO

El portavoz del Gobierno madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ve "gravísimo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya puesto como objetivo "reventarlo todo" y ha asegurado que España tiene "al caballo de Troya en el epicentro" del Palacio de La Moncloa.



El representante autonómico ha comparecido ante los medios tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles en la Finca Vista Alegre.

La investigación de la UCO tras el registro en Ferraz

Las declaraciones del Ejecutivo regional se producen tras las últimas informaciones relativas al denominado caso Leire Díez y las recientes actuaciones de los investigadores de la Guardia Civil en la sede central del PSOE. Miguel Ángel García Martín también ha sido cuestionado sobre las novedades del sumario acerca de este caso. En él se recoge que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente del Gobierno", del que ha dicho el portavoz regional es el "caballo de Troya" en el epicentro del Gobierno y "se ha propuesto reventarlo todo" con tal de estar en el poder.

"No sé si estamos valorando suficientemente lo que ha descubierto la UCO y lo que está investigando como consecuencia también de ese registro en la sede de Ferraz. En definitiva, lo que está descubriendo es una trama corrupta para tratar de debilitar y desestabilizar, por no decir reventar, todas y cada una de las instituciones", ha manifestado García Martín.

Acusaciones de socavar al Poder Judicial

El portavoz autonómico ha criticado las acciones llevadas a cabo por el entorno del Ejecutivo central frente a los diferentes procedimientos penales abiertos que afectan a la formación socialista y al círculo del presidente.

El consejero ha reprochado su intento de tratar de "socavar" al Poder Judicial para que "no investiguen los jueces ni los fiscales" sobre los casos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, su mujer o su hermano, y "en definitivo al partido y a su entorno". "Tenemos un presidente que se ha propuesto reventarlo todo simplemente por estar un poquito más en el poder, por estar un poquito más en el Palacio de la Moncloa", ha censurado.

Balance de ocho años desde la moción de censura

Para finalizar, el representante de la Comunidad de Madrid ha contrapuesto los argumentos que motivaron la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez en el año 2018 con la situación judicial actual que rodea a su gabinete.

García Martín ha recordado que Sánchez llegó al poder hace ocho años con una moción de censura que fue defendida "bajo el argumento falaz de recuperar la normalidad, sacar la corrupción de la política y defender la crisis de ejemplaridad en la ética pública". "Ocho años después los hechos hablan por sí solos y lo que se presentó como un proyecto aunque fuera falaz de regeneración democrática ha devenido en ha devenido en escándalos de corrupción", ha expresado el consejero madrileño.