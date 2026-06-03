El mercadillo viral de ropa de segunda mano que vuelve a Madrid con auténticos tesoros

Si eres de los que disfrutan más encontrando una chaqueta imposible, unos vaqueros vintage o una prenda que nadie más lleva, este plan te interesa. Madrid acoge este sábado 6 de junio de 11:30 a 20:00 una nueva edición de Revu Market, uno de esos mercadillos que cada vez atraen a más gente cansada de la ropa clonada y de comprar siempre en los mismos sitios.

Durante un solo día, el espacio OHM Studio, en calle de las Delicias, 20, se transformará en un gran punto de encuentro para amantes de la segunda mano, las piezas especiales y la moda con otra filosofía.

El plan de sábado para encontrar auténticos chollos

La gracia de este tipo de mercados está en lo imprevisible. No vas a una tienda donde todo está ordenado por colecciones: aquí puedes cruzarte con una cazadora vintage, ropa casi nueva, básicos a buen precio o esa pieza rara que parece hecha para ti.

Revu Market apuesta por una idea cada vez más extendida: comprar menos, pero mejor. La ropa cambia de dueño sin envíos, sin esperas y sin las típicas comisiones de las plataformas online. Todo ocurre en persona, viendo las prendas de cerca y hablando directamente con quienes las venden.

El auge de este tipo de planes no es casual. La moda de segunda mano vive uno de sus mejores momentos en Madrid y cada vez más personas recurren a mercados efímeros para renovar armario gastando menos y escapando de la uniformidad del fast fashion.