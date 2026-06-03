El PP de Boadilla estalla contra Vox por no apoyar 108 viviendas protegidas: "Mucho hablar de prioridad nacional"

La negativa de Vox en la votación de una nueva promoción de vivienda protegida en Boadilla del Monte ha provocado la crítica del Gobierno muncipal del PP. Fue el pasado 28 de mayo cuando la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda aprobó las bases para la adjudicación de 108 viviendas protegidas en régimen de venta en la avenida Víctimas del Terrorismo número 25. La propuesta, impulsada por el PP, salió adelante con sus votos a favor y también los del consejero del PSOE. Vox, sin embargo, optó por abstenerse.

Una posición que, según fuentes del Gobierno municipal, "supone no respaldar expresamente esta nueva promoción de vivienda protegida en régimen de venta". Además, las mismas fuentes destacan que la abstención se contradice con lo que el propio Vox defendió en la Asamblea de Madrid hace escasos días, cuando demandó fórmulas públicas de acceso a la propiedad mediante alquiler con opción a compra. En Boadilla, sin embargo, el grupo municipal ha decidido no respaldar esta promoción. "Mucho hablar de prioridad nacional, pero luego no votan a favor de construir vivienda para los vecinos. Con esa actitud no tienen prioridad nacional, ni internacional ni de ningún tipo", ha afirmado el alcalde del municipio, Javier Úbeda.

Las 108 viviendas aprobadas ahora se suman a otros desarrollos ya en marcha en el municipio, como por ejemplo las 158 viviendas protegidas construidas en Valenoso o las 524 viviendas del Plan Vive promovidas por la Comunidad de Madrid para alquiler asequible, cuyo proceso de inscripción se ha abierto este mismo mes.

"Durante estos cuatro últimos años hemos puesto en el mercado vivienda en régimen de alquiler asequible, vivienda pública en alquiler, vivienda protegida en venta y vivienda libre. Hemos aumentado el parque residencial existente en la ciudad casi un 6%. Si en toda España se estuviera haciendo todo esto al mismo ritmo, el acceso a la vivienda no sería un problema", sostienen las mismas fuentes municipales.

Tras la aprobación del acuerdo, la EMSV inicia ahora el procedimiento administrativo para desarrollar las bases y criterios de adjudicación de las 108 viviendas, cuyo sorteo está previsto para finales de año. La promoción incluirá viviendas con trasteros y garajes.