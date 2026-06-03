La Comunidad de Madrid dice que no hará normas "ad hoc" para los conciertos en el Bernabéu: primará el "interés general"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no elaborará legislaciones a la carta para permitir la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu.



El portavoz del Gobierno madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la Comunidad de Madrid no hará normativas ad hoc para conciertos en el estadio Santiago Bernabéu y ha asegurado que primará "el interés general" en sus iniciativas legislativas.

El desmentido a Florentino Pérez

La postura oficial de la administración autonómica llega tras las declaraciones públicas del presidente del Real Madrid y candidato a la reelección, Florentino Pérez, quien en una entrevista en El País afirmó que el Ayuntamiento y la Comunidad "van a hacer unas normas especiales" para dichos conciertos.

Preguntado por estas palabras y por su afirmación de que iban a "volver prontísimo", el consejero ha contestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "nosotros siempre buscamos el interés general en todos los desarrollos normativos que podamos establecer". García Martín ha desactivado de este modo la previsión de un marco normativo exclusivo para el recinto deportivo de Chamartín.

El equilibrio con el descanso vecinal

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha remarcado cuál será el criterio de la administración madrileña ante la organización de grandes citas musicales, situando la convivencia con los residentes en el centro de la acción administrativa del Gobierno regional.

Así, ha insistido en que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento y el club van a buscar "el equilibrio entre el descanso y la convivencia con todos los grandes eventos". "Lo hemos dicho siempre en aquellas competencias que podamos tener, siempre buscaremos el equilibrio entre el descanso y la convivencia de los vecinos con todos esos grandes eventos que quieren venir", ha recalcado García Martín, quien ha apostillado que "estamos muy contentos de que puedan hacerlo pero insisto también respetando el descanso".

La reforma de la Lepar

El Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso trabaja desde hace alrededor de un año en una reforma de su Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar). Sin embargo, esta modificación legislativa todavía no ha concretado sus primeras fases de tramitación oficial en la región.

A día de hoy "todavía no se ha llegado a publicar ni siquiera el anteproyecto legislativo". El objetivo fijado por el Ejecutivo regional para esta reforma normativa se centra de manera exclusiva en "dar mayor control y seguridad jurídica a los espectáculos extraordinarios que se celebren en Madrid", sin contemplar excepciones para el estadio Bernabéu.