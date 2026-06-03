La noche en la que Madrid no dormirá: 15 museos gratis que estarán abiertos hasta las 2 de la madrugada

Madrid tendrá este fin de semana una de esas citas poco habituales que mezclan cultura, patrimonio y horario nocturno. La capital celebrará la Noche en Blanco (y Amarillo), una edición extraordinaria impulsada con motivo de la visita del papa León XIV, que permitirá entrar gratis a algunos de los museos y centros culturales más importantes de la ciudad hasta altas horas de la madrugada.

La iniciativa se celebrará durante la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio y reunirá a 15 instituciones culturales, desde grandes pinacotecas nacionales hasta museos municipales, fundaciones y espacios escénicos. El objetivo: acercar el arte a madrileños y visitantes aprovechando el ambiente excepcional generado por el viaje apostólico del pontífice.

Museos abiertos de madrugada y entrada gratis

No será una noche cualquiera. Espacios que habitualmente cierran al caer la tarde mantendrán sus puertas abiertas hasta medianoche o incluso más allá.

Entre los grandes reclamos estarán el Museo del Prado, que ampliará su horario hasta las 00:30 horas, el Museo Reina Sofía, con acceso gratuito desde las 19:00 horas y cierre a las 23:30, o el Museo Thyssen-Bornemisza, abierto hasta medianoche, incluidas las exposiciones temporales.

También participarán espacios como el CaixaForum Madrid, el Museo Naval, el Espacio Fundación Telefónica o la Galería de las Colecciones Reales.

Los amantes de los planes diferentes también podrán aprovechar la apertura extraordinaria del Templo de Debod, el Museo de Historia de Madrid y el Museo de San Isidro, que permanecerán abiertos hasta las 02:00 de la madrugada.

Mucho más que museos

La programación no se limita a recorrer exposiciones. Habrá también propuestas especiales para quienes busquen algo más dinámico.

La Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrecerá un concierto gratuito en su auditorio entre las 22:00 y las 23:00 horas, aunque será necesaria inscripción previa.

Por su parte, los Teatros del Canal acogerán No la debemos dormir, una programación nocturna dirigida especialmente al público joven, con conciertos, danza española y sesiones de DJ hasta las 05:00 de la mañana.

¿Por qué 'en Blanco y Amarillo'?

La propuesta toma como referencia la tradicional Noche en Blanco, el evento cultural nacido en París en 2002 y que Madrid ya ha celebrado en otras ocasiones. El añadido del 'amarillo' no es casual: es un guiño a los colores de la bandera del Vaticano y a la presencia del Papa en España.

Además de las aperturas nocturnas, algunos espacios culturales seleccionarán piezas relacionadas con el pensamiento, la espiritualidad o el legado artístico vinculado a la Iglesia. Incluso varias parroquias madrileñas con valor histórico abrirán excepcionalmente para visitas y momentos de oración.