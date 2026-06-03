Luz verde a la ley de Ayuso que hace al no nacido miembro de la familia

La Comunidad de Madrid ha dado este miércoles un paso más en una de las medidas que la presidenta Isabel Díaz Ayuso llevaba años defendiendo. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que reconocerá administrativamente al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, una iniciativa que ahora inicia su recorrido parlamentario en la Asamblea de Madrid.

La medida, anunciada por Ayuso ya durante su primera campaña electoral en 2019, convertirá a Madrid, según destacó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la primera comunidad autónoma que reconoce con carácter general al concebido no nacido a efectos administrativos.

El Gobierno regional prevé que la norma sea tramitada por lectura única y quede aprobada definitivamente antes de que concluya el actual periodo de sesiones, a finales de junio. La futura ley tendrá efectos en distintos ámbitos de la acción administrativa. En el acceso a ayudas y beneficios vinculados a la condición de familia numerosa o a prestaciones con contenido económico, el reconocimiento del concebido se producirá a partir de la semana 14 de gestación, dos semanas más tarde de lo previsto inicialmente en el anteproyecto. No obstante, cada convocatoria podrá fijar un momento posterior para su aplicación.

Para otros supuestos, como el cálculo de la renta per cápita familiar que determina el acceso a determinadas ayudas públicas, los efectos comenzarán desde el momento mismo de la concepción.

La norma también extenderá sus consecuencias al ámbito fiscal. Entre otras medidas, permitirá aplicar deducciones en el IRPF relacionadas con gastos escolares y determinadas bonificaciones vinculadas a la adquisición de vivienda de segunda mano. En estos casos, sin embargo, la entrada en vigor se retrasará seis meses desde la publicación de la ley.

Uno de los elementos centrales del texto será la creación de un certificado específico de "familia asimilada a familia numerosa", documento imprescindible para acceder a los beneficios contemplados en la norma. Tendrá formato electrónico y podrá solicitarse mediante la acreditación médica del embarazo y de la fecha prevista para el parto. Su validez se extenderá hasta tres meses después de la fecha estimada de nacimiento.

Según explicó García Martín, el sistema no estará operativo hasta seis meses después de la publicación de la ley, plazo que el Ejecutivo considera necesario para completar los desarrollos informáticos y garantizar una gestión ágil de las solicitudes.

La acreditación del concebido se realizará mediante un informe médico, requisito que también servirá para acceder al resto de beneficios contemplados por la ley. En los casos de embarazos múltiples, cada concebido será computado de manera independiente.

La aprobación de este proyecto legislativo coincidió además con un refuerzo de las políticas autonómicas de apoyo a la maternidad. El Consejo de Gobierno autorizó una ampliación presupuestaria de 4,5 millones de euros destinada a incrementar la dotación de las ayudas por gestación, nacimiento y adopción dirigidas a madres menores de 30 años con ingresos anuales inferiores a 30.000 euros.

Actualmente, la Comunidad de Madrid concede una prestación de 500 euros mensuales por hijo desde la semana 21 de embarazo hasta que el menor cumple dos años, lo que supone una ayuda total de 14.500 euros distribuidos a lo largo de 29 meses. Desde la puesta en marcha del programa, el Ejecutivo regional ha aprobado más de 31.000 prestaciones.