Sol censura el Estatuto Marco aprobado "a traición" por Mónica García, "la peor ministra de Sanidad de la historia"

La Comunidad de Madrid ha criticado este miércoles al Ministerio de Sanidad por haber aprobado "a traición" el anteproyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Garcín Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha censurado que el texto ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros "sin llegar a ningún acuerdo con ninguna de las asociaciones ni con ninguno de los médicos".

Hay que recordar que este borrador ha sido pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos de clase representados en el Ámbito de Negociación (Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF). Sin embargo, el texto es rechazado de plano por el Comité de Huelga de los sindicatos médicos profesionales, que mantienen vigente la convocatoria de una quinta semana de huelga a nivel nacional para protestar contra la imposición de este nuevo modelo.

Precisamente García Martín ha lamentado que la reforma se haya sacado adelante en plena huelga médica, la cual, según ha apuntado, está teniendo una incidencia "muy importante" en Madrid por "la cerrazón" de una ministra que lo único que ha conseguido es "poner de acuerdo a todos los médicos en contra" de este texto.

En concreto, ha recordado que los 26 días de huelga médica y facultativa han tenido un impacto superior a los 16 millones de euros —16,4 millones—, con más de 10.470 cirugías reprogramadas, más de 215.000 consultas suspendidas y más de 21.700 pruebas suspendidas.

El portavoz regional ha aseverado que la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha convertido "en la peor ministra de Sanidad de la historia". En ese sentido, ha pedido a García "reflexionar y atender a aquellos médicos que decía defender". "Todos ellos se han dado cuenta de que es una ministra estafa", ha expresado Miguel Ángel García.

Mónica García acusa a las CCAA de bloquear el acuerdo

Paralelamente, la titular de Sanidad ha acusado a las comunidades autónomas de estar "bloqueando" el acuerdo con los sindicatos médicos, después de reiterar que "todas las reivindicaciones" que podían ir en el Estatuto Marco "están dentro" del anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros.

"Por eso, vamos a celebrar un Consejo Interterritorial en el que vamos a llevar aquellos elementos que no corresponden ni al Estatuto Marco ni al Ministerio de Sanidad, sino que corresponden a las comunidades autónomas", ha indicado Mónica García tras la presentación del Plan Calor 2026.

Asimismo, García ha señalado que la aprobación del texto en primera vuelta por el Consejo de Ministros "es un primer paso", ya que ahora se abre el trámite de información y audiencia pública. "El texto sigue abierto en las próximas semanas y los próximos meses, toda vez que tiene que llegar también al Congreso y ahí se tendrán que incorporar las enmiendas", ha apuntado.