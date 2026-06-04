¿Afectan a tu calle los cortes por la visita del Papa? El mapa oficial del Ayuntamiento para comprobarlo

El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un mapa interactivo y un buscador calle a calle para que los ciudadanos comprueben cómo afectará a sus portales y lugares de trabajo el dispositivo de movilidad de la Visita del Papa León XIV a Madrid 2026. Los cortes de tráfico, que comienzan a ejecutarse de forma masiva este 4 de junio a partir de las 24:00 horas, alterarán por completo el tránsito en la almendra central. Las autoridades recomiendan introducir la dirección exacta en la plataforma municipal antes de planificar cualquier desplazamiento en vehículo privado, reparto logístico o itinerario laboral.

El perímetro de exclusión en el eje financiero de AZCA

La cartografía oficial delimita un primer gran bloque de restricciones absolutas en el entorno de la Plaza de Lima. Desde la medianoche de este jueves, el plano muestra en rojo el cierre total de los carriles centrales del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de San Juan de la Cruz. En sentido norte, la prohibición de circular se activa desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde.

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El buscador detalla las afecciones específicas para los residentes de este sector. La calle General Perón queda configurada como un fondo de saco a la altura de Lima, permitiéndose el acceso exclusivo a los túneles de AZCA y a vehículos de servicios. Asimismo, Concha Espina aparece cortada desde la Plaza de los Sagrados Corazones. Los laterales de la Castellana reducen su capacidad de forma progresiva en el mapa: el lateral sur cierra a las 22:00 horas del 4 de junio, y el tramo entre Cuzco y Pedro Teixeira hace lo propio a las 22:00 horas del 5 de junio. El sábado 6 de junio a las 14:30 horas, el perímetro se ampliará de forma definitiva hasta la Plaza de Gregorio Marañón y, de ser necesario por la afluencia de personas, hasta la Plaza de Colón.

El mapa del bloqueo total en Cibeles y el casco histórico

El segundo núcleo de restricciones severas se concentra en la Plaza de Cibeles, cuyo cierre total se ejecuta también a partir de las 24:00 horas del 4 de junio. El mapa de movilidad urbana restringe el paso general motorizado en todo el Paseo de Recoletos y en la calle Alcalá desde Cibeles hasta la Plaza de la Independencia. El Paseo del Prado queda inhabilitado en sentido norte hacia la Plaza de Cánovas del Castillo. Los carriles de Gran Vía y Alcalá en sentido descendente se mantendrán abiertos para conectar con el Paseo del Prado sur únicamente hasta las 22:00 horas del 6 de junio.

Consulta aquí el plano de los cortes de Cibeles

De cara al domingo 7 de junio, el buscador del Ayuntamiento refleja un escenario de desconexión total desde las 06:30 horas. Los ciudadanos pueden consultar en el plano el corte absoluto de la calle Goya desde Velázquez, la calle Génova desde Alonso Martínez y el eje completo desde la Plaza del Doctor Marañón hasta la Glorieta del Emperador Carlos V, donde solo se mantendrá operativo el paso subterráneo. Las vías de acceso hacia Cibeles desde la calle Princesa, a la altura de Ventura Rodríguez, se mostrarán bloqueadas al tráfico general.

Estaciones de BiciMAD y paradas de taxi suprimidas en el plano

El visor cartográfico municipal detalla además la desactivación de servicios de transporte público individualizado. El sistema de alquiler de bicicletas BiciMAD clausura de forma temporal más de una treintena de bases. Desde el 5 de junio, el mapa señala en color negro de inactividad las estaciones de Marqués de la Ensenada, Metro Retiro, Serrano, Puerta de Alcalá, Metro Velázquez y la estación de Cercanías de Recoletos. El bloqueo se extiende del 5 al 9 de junio a terminales clave como Plaza de Cuzco, San Juan de la Cruz, Nuevos Ministerios, Banco de España, Puerta del Sol y Colón.

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El sector del taxi cuenta con un mapa específico de paradas anuladas que no prestarán servicio durante las jornadas centrales del evento. Los usuarios no podrán utilizar los puntos habituales localizados en Barquillo, Clavel, Felipe IV, General Perón, Génova, Goya, Hermosilla, Marqués de Casa Riera, Serrano, Villanueva, Paseo de la Habana y Paseo del Prado. Tampoco estarán operativas las grandes paradas del Paseo de la Castellana ni la situada junto al intercambiador de Nuevos Ministerios.