Agredido un joven tras sufrir un intento de robo con arma blanca en Lavapiés

Un joven ha sufrido una agresión en Lavapiés en la madrugada de este jueves después de que un grupo de personas le increpara e intentara sustraerle sus pertenencias. Cuando el joven indicó que solo portaba el teléfono móvil, los agresores se abalanzaron sobre él causándole hematomas, magulladuras y cortes en la cara.

Tras el suceso, efectivos del Samur-Protección Civil se desplazaron al lugar para atender a la víctima y prestarle asistencia sanitaria debido a las lesiones sufridas durante el incidente.

Vecinos de Lavapiés han lamentado que la situación de inseguridad continúe instalada en las calles del barrio y han reclamado una mayor presencia policial y un incremento de las medidas de protección con el fin de impedir que se repitan hechos similares.