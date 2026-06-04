Aparatoso accidente entre un patrulla de la Policía Nacional y un agente local en Torrejón

Un aparatoso accidente ocurrido en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz ha dejado a tres agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con heridas de carácter leve. En el siniestro, que ha generado una gran expectación entre los vecinos de la zona debido a los severos daños materiales, se han visto involucrados dos efectivos de la Policía Nacional y un agente municipal que en ese momento no se encontraba trabajando.

El suceso tuvo lugar en torno a las 17:00 horas, según los primeros reportes de emergencias. El escenario de la colisión fue la céntrica calle Solana de Torrejón de Ardoz, una vía que en ese instante registraba un tránsito habitual de vehículos. Según las fuentes policiales, el vehículo oficial, un coche patrulla de la Policía Nacional, circulaba con total normalidad y sin tener activados los indicativos visuales ni sonoros. Al no dirigirse a ninguna emergencia, el coche policial no contaba con prioridad de paso especial en la calzada.

Por causas que todavía se están determinando, el turismo impactó contra un coche de alta gama que era conducido por el citado agente local.

Los servicios sanitarios que se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos evaluaron a los tres ocupantes de los vehículos. Tras una primera exploración sobre el terreno, dictaminaron que ninguno de los implicados había sufrido lesiones de importancia. De hecho, la levedad de sus heridas ha permitido que ninguno de ellos tenga que cursar la baja médica, por lo que podrán reincorporarse a sus respectivos puestos con total normalidad.