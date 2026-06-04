El Ayuntamiento ve al delegado del Gobierno y a Maroto "desesperados" por "manchar" la visita de León XIV

La visita del papa León XIV a Madrid sigue calentando el clima político de la región. La reunión "urgente" convocada por la Delegación del Gobierno esta misma mañana para esta misma tarde ha acabado por abrir un nuevo choque con el Ayuntamiento de Madrid.

También este jueves, la portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, reclamaba una mayor implicación de José Luis Martínez-Almeida en el dispositivo preparado y verle "más en la gestión y menos en las fotos y en los titulares". "Lo único que el alcalde recomienda a la ciudadanía es paciencia y teletrabajo", señalaba Maroto, que añadía que los madrileños "están teniendo mucha paciencia en estos siete años del gobierno de Almeida".

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, han defendido una planificación de meses y una coordinación plena con el resto de administraciones. "Esta tarde hay otra reunión convocada y por supuesto los servicios volverán a acudir, como han hecho con todas las reuniones a las que se les ha convocado", ha afirmado la vicealcaldesa, Inma Sanz, para confirmar la presencia del Consistorio en la reunión de la Delegación.

El encuentro, que se celebrará a las 16:30 horas de este jueves, estará presidido por el propio delegado del Gobierno, Francisco Martín. A la mesa se prevé que se sienten representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de la capital, Secretaría de Estado de Seguridad, operadores de transporte, servicios de emergencias, Conferencia Episcopal, Casa del Rey y responsables de los recintos donde se celebrarán los principales actos.

La propia Delegación ha subrayado que el objetivo es cerrar los últimos flecos del dispositivo tras la última avanzada vaticana y reforzar la coordinación entre administraciones. "Es verdad que desde algunas instancias se han señalado dudas respecto al dimensionamiento de algún despliegue de los servicios municipales, y me he dirigido tanto al alcalde como a la Comunidad de Madrid interesándome por esta cuestión. Confío en que, entre todos, seamos capaces de encontrar las soluciones para que los dispositivos sean suficientes", ha explicado el delegado.

Sobre esas dudas deslizadas desde la Delegación, la vicealcaldesa ha defendido que los servicios municipales están "perfectamente organizados" y ha acusado al delegado del Gobierno y a la izquierda de estar "desesperados por ensombrecer y manchar la visita". "Están buscando polémica con alguna cuestión pero creo que es profundamente injusto con los servicios y todo el trabajo que se ha venido desarrollando", ha añadido Sanz en esa línea.

Desde el Ayuntamiento defienden que los servicios municipales "han dado muestras sobradas" de su capacidad para gestionar eventos de gran magnitud y sostienen que la visita del Pontífice volverá a demostrarlo. "Mal que le pese a la izquierda, que seguramente lo que les gustaría es que las cosas no salieran bien", ha rematado Sanz.