Almeida hace ya público el bando que anuncia la llegada del Papa: "¡Madrileños!"

A dos días de que León XIV pise Madrid, el Ayuntamiento ya ha hecho público el bando que oficializa la visita del Pontífice a la ciudad. El documento, firmado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, vuelve a recurrir a la fórmula clásica de los bandos municipales y abre, como manda la tradición popularizada en la etapa de Enrique Tierno Galván, con un directo "¡Madrileños!".

A partir de ahí, Almeida sitúa la visita de León XIV dentro de la invitación cursada por Felipe VI y la Iglesia de España. Recuerda además que el Pontífice será el tercer sucesor de San Pedro en realizar un viaje apostólico a España, tras Juan Pablo II y Benedicto XVI.

"Quisiera en primer lugar, en nombre de la Corporación Municipal y del pueblo de Madrid, agradecer al Santo Padre haber escoger nuestra ciudad como destino durante tres de los seis días que dura su estancia en nuestro país. Para Madrid esta ocasión es un motivo de sincera alegría y de auténtico orgullo, pues nuestra Villa sigue sintiendo hondamente la huella espiritual dejada por la fe católica durante siglos", continúa el edil.

En ese recorrido, el Consistorio hace referencias a imágenes "profundamente arraigadas" en los madrileños, entre las que destaca la "devoción" a la Virgen de la Almudena, San Isidro Labrador o el Cristo de Medinaceli, junto a ese entramado de "romerías, novenas, verbenas populares, procesiones, costumbres piadosas" que, según el bando, dibujan el día a día de la ciudad.

En el edicto, Almeida también se detiene en el lema elegido por el mismo León XIV para su viaje, "Alzad la mirada", y lo vincula con la idea de no resignarse "al enfrentamiento, al desencanto o a la indiferencia" que caracterizan el hoy. "Vivimos un tiempo en el que la paz, la concordia o la fraternidad corren el riesgo de ser consideradas por algunos una 'utopía de otros tiempos'", escribe.

El Ayuntamiento destaca además el carácter simbólico del viaje, al ser el de Madrid el primer viaje apostólico de León XIV a una gran nación europea.

¡Madrileños! Como alcalde, os invito a hacer sentir desde el primer momento al Santo Padre la cercanía y el afecto que siempre han distinguido a esta ciudad.

Os animo a participar en los distintos actos que tendrán lugar y a contribuir, con vuestro civismo y generosidad, a que… pic.twitter.com/7PS7aHzRh5 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 4, 2026

Así pues, el alcalde invita a "hacer sentir desde el primer momento al Santo Padre la cercanía y el afecto que siempre han distinguido a esta ciudad acogedora y hospitalaria". También anima a participar en todos los actos previstos, siempre desde el "civismo" y la "generosidad". "Que la estancia en Madrid de los cientos de miles de peregrinos y visitantes venidos de toda España y de otros países sea una experiencia tan profunda como inolvidable", desea Almeida.

"Que nuestras calles vuelvan a ser ejemplo de alegría, convivencia y respeto; y que esta visita de León XIV quede en la memoria de Madrid para siempre y constituya, como está llamado a ser, un acontecimiento de inmensa relevancia espiritual y humana para nuestra ciudad y para el conjunto de España", concluye también.