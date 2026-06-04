El elocuente silencio de Vox y la implacable respuesta de Ayuso a Espinar: "Está aquí en nombre de la cloaca"

Un día después de que el juez José Luis Calama imputara al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el líder de Vox decidió pasar de puntillas por este extraordinario acontecimiento. Lo hizo a pesar de que se le presentó una oportunidad de oro, no sólo para dar su opinión al respecto sino para confrontar directamente con Pedro Sánchez. Pero Santiago Abascal optó por ceñirse en la sesión de control que se celebró aquel día en el Congreso de los Diputados a la cuestión que traía preparada y defender la prioridad nacional mientras a penas le dedicaba unas pocas palabras al asunto del día.

La misma escena se repitió este jueves, 15 días después, pero en la Asamblea de Madrid. Tras el parón de la semana pasada – la última de cada mes no hay pleno-, hoy se reanudaron las sesiones de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La situación actual, de un escándalo al día, provocó que ésta se celebrara tan sólo 24 horas después de que se conociera el sumario de las cloacas del PSOE y en pleno juicio al hermano del presidente del Gobierno. Pero la portavoz de Vox guardó un estruendoso silencio.

Y es que otra veces, Isabel Pérez Moñino dedica aunque sea unas palabras a afear a los socialistas los distintos delitos que se les imputan cada semana pero en esta ocasión optó por ignorar todos los escándalos. "Cuáles son sus retos políticos para los próximos meses, presidenta. Supongo que el principal es tratar de convencer a los madrileños que meter a otro millón de inmigrantes en Madrid es una bendición". Así arranó su intervención la de Vox, centrada exclusivamente en su máxima obsesión: la inmigración.

🔴 Para Ayuso, meter a otro millón de inmigrantes en Madrid es una bendición. 🗣️@Isabelperezmoi1: "Madrid tiene límites y la paciencia de los madrileños también"👇 pic.twitter.com/xCubhU2M47 — VOX Madrid (@madrid_vox) June 4, 2026

El rifirrafe en este sentido con la presidenta de la Comunidad de Madrid fue duro. "Pedro Sánchez y Vox se necesitan cada día", dijo Ayuso que acusó a los de Abascal en la Asamblea de mentir una vez más. "La semana pasada dije que la Comunidad de Madrid en los próximos años va a crecer otro millón de habitantes, como viene ocurriendo desde los años 50. Desde 1950, cada 10 años la Comunidad de Madrid crece un millón de habitantes. Eso no es cuestión solo de Ayuso y no es cuestión solo de inmigración. Con ese tinte racista con el que habla siempre no se da cuenta de la vergüenza que dan sus palabras. Esto no es una región de nacionalismo, es una región donde cada vez nacen más niños y donde vienen más ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo como ha sido siempre la Comunidad de Madrid".

La región "vive su mejor momento, aunque el Gobierno pretenda arruinarlo, y encima siempre con su leal cooperación. Les debería dar vergüenza. Tic, tac, tic, tac, no: tic. Ahí se quedan", añadió la presidenta haciendo referencia a las palabras que utiliza Moñino para asegurar que la cuenta atrás hacia la pérdida de su mayoría absoluta ya ha comenzado.

Pero, evidentemente, no sólo fue Moñino la interesada en esparcir un manto de silencio sobre los escándalos del Gobierno. Por razones obvias, también el PSOE y Más Madrid, su socio en el Ejecutivo central. La portavoz de los socialistas, Mar Espinar, centró su intervención en el copago para los pacientes de ELA y la portavoz de la formación de ultraizquierda, Manuela Bergerot, en la falta de climatización de algunos colegios públicos.

No así Ayuso que sacó a relucirlos en cada una de sus respuestas. Especialmente duras fueron sus palabras hacia la socialista. "Su partido montó una trama corrupta para defender al One a costa de cargarse la democracia, está usted aquí en nombre de la cloaca", le espetó. "Su partido ha hecho facturas falsas para hacer desaparecer grabaciones de las saunas del suegro de su jefe, el hermanísimo tuvo un puesto de la administración por toda la cara que todo el mundo ha visto que es enchufe y corrupción, un puesto de trabajo que no supo ni siquiera definir. ¡Cómo no se le va a caer la cara de vergüenza en la semana del 15 de junio, cuando Begoña declara el 16 y el 17 y el 18 Zapatero! Lo que no pueden ocultar es que usted es la representante de la corrupción en esta Asamblea, usted es la representante de la corrupción de España", añadió.

Tenemos en la Asamblea a los representantes de la corrupción en España. pic.twitter.com/IrIPtyJOUm — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 4, 2026

"Gracias a los agentes de la Guardia Civil, de la Policía y los demás funcionarios públicos, que se han tenido que ocultar de los mandos que ustedes dentro de la cloaca han estado dirigiendo, hemos podido saber lo que se está fraguando en contra de la democracia y las instituciones de todos los españoles. Y gracias a esos agentes, a esos policías y a esos fiscales que ustedes han llevado al ostracismo y han perseguido, y les han buscado hasta intentar arruinarles la carrera sabemos hoy lo que está sucediendo. Así que, a todos ellos, a estos servidores públicos y a la prensa libre, gracias por estar dando la cara en estos momentos tan difíciles. ¡Vergüenza les tenía que dar!", exclamó Ayuso.

Más tarde el portavoz parlamentario de los populares, a diferencia del resto de grupos presentes en el hemiciclo, centró su intervención en la corrupción y en el "trabajo extraordinario" que ha llevado a cabo la cloaca para taparla. "Desde el Ministerio del Interior han mandado a la Guardia Civil que no investigase al Gobierno de Pedro Sánchez ni a su familia. Han tenido y tienen a una directora general de la Guardia Civil conspirando contra los agentes de la propia Guardia Civil. Han gastado desde el PSOE miles de euros en comprar unos audios de los prostíbulos de la familia política de Pedro Sánchez. Han creado todo un ejército de sicarios para extorsionar, sobornar y chantajear a todos los que investigaban la corrupción".

Y si bien en la cloaca son "chapuceros hasta la vergüenza ajena" también son "trabajadores como ustedes, señorías del PSOE, que son cómplices voluntarios de esa infamia, son cómplices de ese Gobierno criminal y esa tarea indigna la han aceptado con obediencia sumisa", espetó Carlos Díaz Pache.

¿Cuándo va a entrar la Guardia Civil en La Moncloa?@cdpache #PlenoAsamblea pic.twitter.com/uTMQQPdOOw — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 4, 2026

Para el portavoz del PP, "hoy la duda ya no es qué sabía o de qué era cómplice Pedro Sánchez. La duda es cuándo va a entrar la Guardia Civil en el Palacio de la Moncloa".