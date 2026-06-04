El plan de música gratis en Madrid que une arte y conciertos al aire libre en el Thyssen

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza volverá a acoger en junio de 2026 una nueva edición de Momentos Alhambra Tardes Thyssen, un ciclo de conciertos gratuitos que se celebrará en las terrazas del Museo con cuatro actuaciones programadas entre el 5 y el 13 de junio. La entrada será libre hasta completar aforo, sin necesidad de reserva previa.

El ciclo mantiene su propuesta habitual de unir música y arte en un mismo espacio, con conciertos de artistas nacionales e internacionales que exploran géneros como el folk ibérico, el ambient o la electrónica, en un formato al aire libre que se ha consolidado como una de las citas culturales del inicio del verano en Madrid.

Música inspirada en el recorrido Música para los ojos

La programación de esta edición vuelve a estar vinculada al itinerario expositivo Música para los ojos, un recorrido del Museo que reúne obras relacionadas con la música desde una perspectiva simbólica y literal.

Cada uno de los conciertos está inspirado en una pieza concreta de este recorrido, generando un diálogo entre disciplinas artísticas. Entre las obras que sirven de referencia figuran La Virgen con el Niño entre ángeles (h. 1500), de Maestro de la Madonna André, o Pintura con tres manchas, n.º 196 (1914), de Wassily Kandinsky, entre otras.

Cuatro conciertos para abrir el verano en Madrid

El ciclo arrancará el 5 de junio con la actuación de Víctor Herrero, cuya propuesta se sitúa entre la tradición popular y la experimentación sonora, en un concierto inspirado en La Virgen con el Niño entre ángeles.

El 6 de junio será el turno de Perila, artista audiovisual y DJ afincada en Berlín, con una actuación vinculada a Mata Mua (Érase una vez).

La programación continuará el 12 de junio con Calcutá, proyecto de la compositora Teresa Castro, que presentará una propuesta asociada a Pintura con tres manchas, n.º 196 de Kandinsky.

El ciclo se cerrará el 13 de junio con BELA, proyecto del músico Kike Bela, que actuará en el marco de una pieza vinculada a la pintura de grupos de músicos del siglo XVII.