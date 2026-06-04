En los pasillos del parlamento madrileño, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, lideró este jueves la ofensiva parlamentaria contra la corrupción del PSOE, en un escenario donde el resto de los grupos de la oposición evitó mencionar los escándalos que cercan al Gobierno.

Por su parte, el PSOE ha restringido su actividad exclusivamente al pleno ordinario, sin realizar declaraciones ante los medios de comunicación en los pasillos, una práctica que es la habitual de los jueves en la Asamblea de Madrid y que imposibilita a los profesionales de los medios de comunicación preguntar.

Vox exige hablar de los problemas de los madrileños

La postura de Vox se desmarcó de la estrategia de los populares al reclamar que el Parlamento regional centre sus esfuerzos en la gestión autonómica. A preguntas de la prensa sobre la contundencia de Isabel Díaz Ayuso contra el PSOE, la portavoz de Vox criticó la dualidad de la Mesa de la Cámara pero exigió volver a la clave madrileña.

"Echo en falta que en muchas ocasiones, especialmente por los partidos del bipartidismo, que siempre están con el ‘y tú más’ de la corrupción de uno y la corrupción del otro, se hable de los problemas que tienen hoy los madrileños y dejen de tapar estos problemas con las vergüenzas de sendos partidos".

Al ser cuestionada por los socios de coalición de Sánchez, afirmó que "a las muletas de Sánchez se les debería caer la cara de vergüenza de estar sosteniendo un gobierno rodeado de corrupción" y exigió que "dimitan, se pongan a disposición judicial y convoquen elecciones".

Más Madrid blinda la coalición frente al caso Leire Díez

Por su parte, Más Madrid limitó su intervención sobre la corrupción a marcar distancias éticas sin que ello suponga una amenaza para la estabilidad del Ejecutivo central. La portavoz de la formación, Manuela Bergerot, calificó de "asunto muy turbio y muy preocupante" el caso Leire Díez, pero blindó la continuidad del pacto de Gobierno.

Bergerot argumentó que el PSOE no debe permitir que sus "problemas internos ensucien la imagen y la labor de un Gobierno absolutamente necesario para España", situando a Sumar como un partido "impoluto".

Al ser preguntada por las informaciones referentes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las tildó de "indecentes" al sostener que "ningún expresidente debería cobrar cientos de miles de euros por asesorar a empresas", aunque justificó el escenario asegurando que si se investigara a José María Aznar o Felipe González se conocería "exactamente lo mismo o peor".

El PP sitúa al PSOE como "organización criminal"

Así las cosas, la gravedad de las informaciones judiciales sólo centró el discurso del portavoz popular, quien elevó el tono contra la estructura del partido del Gobierno. Carlos Díaz-Pache se preguntó este jueves "cuándo veremos a la Guardia Civil entrar en el Palacio de la Moncloa", tras afirmar que el PSOE "se ha convertido en una organización criminal" destinada a la autoprotección.

Según el portavoz del PP, "ya es público y notorio que la cloaca socialista utilizó elementos del PSOE y del Gobierno de España para atacar a jueces, a fiscales y a agentes de la Guardia Civil para tapar toda la corrupción del Gobierno socialista". Díaz-Pache incidió en que la formación liderada por Pedro Sánchez "solo está destinada ahora mismo a protegerse de las consecuencias de todas sus acciones delictivas en un Estado de derecho", definiendo la situación actual como "un asalto a la democracia".