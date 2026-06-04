Ignacio Dancausa, actual presidente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid, será el nuevo presidente de la organización juvenil a nivel nacional tras el acuerdo alcanzado entre los tres aspirantes para concurrir con una candidatura única al XVI Congreso Nacional, que se celebrará en Valladolid los días 10 y 11 de julio.

Los tres aspirantes a dirigir Nuevas Generaciones del Partido Popular han decidido integrar sus candidaturas en una sola lista encabezada por Ignacio Dancausa. El acuerdo se produce después de que los candidatos hayan alcanzado los avales exigidos por el reglamento interno para formalizar sus respectivas precandidaturas.

La candidatura conjunta sitúa a Antonio Landáburu, presidente de NNGG en Murcia y diputado regional, como vicepresidente, mientras que la diputada en las Cortes Valencianas Candela Anglés también se incorpora al equipo resultante de la integración.

La decisión ha sido comunicada mediante un vídeo difundido en redes sociales, en el que los tres dirigentes explican que han optado por unir fuerzas de cara al congreso nacional. En ese mensaje subrayan la voluntad de presentar un proyecto común dentro de la organización juvenil del Partido Popular.

Requisitos, avales y calendario interno

El proceso interno exigía un mínimo de 250 avales por candidatura, de los cuales al menos 140 debían proceder de siete comunidades autónomas distintas, con un mínimo de 20 firmas por territorio. El plazo de presentación finalizó el pasado 3 de junio.

El comité organizador del congreso tenía previsto reunirse el 4 de junio para proclamar oficialmente las candidaturas, aunque el acuerdo entre los aspirantes ha derivado en la presentación de una lista única que deberá ser ratificada en el congreso de julio en Valladolid.

El XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP será el encargado de elegir al nuevo presidente de la organización juvenil, en sustitución de Bea Fanjul, que ocupa el cargo desde abril de 2021.

El papel de Dancausa y el encaje del acuerdo

Ignacio Dancausa ha sido una de las figuras con mayor proyección dentro de la organización juvenil del PP en Madrid, desde donde ha consolidado su posición en el ámbito interno del partido. El acuerdo con Landáburu y Anglés busca integrar las distintas sensibilidades territoriales dentro de una única candidatura.

El reparto establecido contempla a Dancausa como presidente, a Landáburu como vicepresidente y la incorporación de Anglés en el equipo de dirección, a la espera de la ratificación formal en el congreso.

Apoyos internos y reacciones en el PP

El acuerdo ha recibido respaldo dentro del Partido Popular madrileño. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha valorado positivamente la integración de las candidaturas y ha señalado en redes sociales que la organización juvenil saldrá reforzada tras el proceso congresual.

Muy orgulloso de ti @Idancausa @NunezFeijoo ganará un referente de la juventud madrileña. @NNGG_Es saldrá reforzada y revitalizada de este Congreso gracias a tu liderazgo. pic.twitter.com/J6lnedOkWO — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) June 4, 2026

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado públicamente su apoyo a Dancausa. A través de la red social X, le ha felicitado por el paso dado y le ha instado a mantener su compromiso con la juventud española. "No cambies", ha añadido en su mensaje.

Nacimos en la defensa de una universidad pública libre y plural, y hoy los dos tenemos una gran responsabilidad. La tuya es servir a la juventud española en este momento. Confiamos en ti, @Idancausa. Enhorabuena y no cambies. pic.twitter.com/0NQ3N7UpdP — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 4, 2026

El mensaje de Dancausa en redes sociales

Tras el acuerdo, el propio Ignacio Dancausa ha publicado un mensaje en la red social X junto a Antonio Landáburu y Candela Anglés, en el que ha explicado el alcance político de la candidatura conjunta y su objetivo dentro de la organización juvenil.

Mis amigos @Landaburu_Anto, @candelaangless y yo tenemos algo que contaros: Vamos a convertir Nuevas Generaciones en el mayor movimiento juvenil de España para llevar a @NunezFeijoo a la Moncloa cuanto antes. Lo mejor está por llegar, cuento con todos 🇪🇸 pic.twitter.com/znwEqE1926 — Ignacio Dancausa (@Idancausa) June 4, 2026

En ese mensaje, ha afirmado que van a "convertir Nuevas Generaciones en el mayor movimiento juvenil de España para llevar a Núñez Feijóo a la Moncloa cuanto antes. Lo mejor está por llegar, cuento con todos".