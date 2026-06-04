Madrid carga contra la inseguridad de Marlaska: los homicidios se cuadruplican y crece el narcotráfico

La ciudad de Madrid ha experimentado un leve repunte en su tasa de criminalidad durante el primer trimestre del año 2026 frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Así lo atestiguan los datos publicados en el balance sobre seguridad, donde las infracciones penales han pasado de 58.189 a 58.613 en los primeros meses del año.

De acuerdo con el informe oficial del Ministerio del Interior, la criminalidad convencional en la capital de España escaló un 1,9%, registrando un total de 49.591 casos frente a los 48.664 de 2025. En contraposición, los delitos vinculados a internet y las nuevas tecnologías mostraron una tendencia a la baja. La cibercriminalidad descendió un 5,3%, retrocediendo de 9.525 a 9.022 casos. Gran parte de esta mejora en el ámbito virtual se debe al retroceso de un 1,2% en las estafas informáticas y una pronunciada caída del 32,2% en otro tipo de delitos cometidos a través de la red.

Homicidios dolosos y asesinatos

A pesar de la moderada subida general, el desglose de los crímenes físicos arroja un saldo preocupante en las categorías más graves. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados se han cuadruplicado, saltando de un único caso en el primer trimestre de 2025 a cuatro en el presente año. Asimismo, los intentos de homicidio crecieron un 50%, sumando un total de 24 víctimas.

A esto se une el avance del tráfico de drogas, que experimentó un ascenso del 41% al superar la barrera del millar de incidentes, y los secuestros, que se elevaron a cinco registros.

Las cifras de sustracciones y altercados callejeros también han empeorado. Los robos con fuerza en domicilios y locales comerciales aumentaron un 12,5%, mientras que los delitos graves de lesiones y riñas tumultuarias subieron casi un 15%. Este panorama coincide con las reiteradas quejas de las asociaciones de vecinos en distritos que sufren los estragos de los llamados narcopisos y la actividad de bandas violentas.

Frente a esta escalada de tensión, el Ayuntamiento de Madrid ha exigido un endurecimiento del Código Penal para castigar de manera más severa la tenencia y el uso de armas blancas en las calles de la capital.

Las agresiones sexuales con penetración se redujeron en un significativo 21%, pasando de 105 a 83 casos documentados. Finalmente, la delincuencia común de menor gravedad también se contrajo: los robos con violencia e intimidación bajaron un 8,8% y los hurtos, que siguen siendo el delito más habitual en la ciudad, mermaron un 7,1%, quedándose en 17.730 denuncias en este arranque de año.