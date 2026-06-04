La Comunidad de Madrid expone la innovación y el talento de sus municipios en South Summit 2026

La Comunidad de Madrid vuelve a consolidarse como el epicentro europeo de la innovación tecnológica en la decimoquinta edición de South Summit Madrid. Coorganizado por IE University en La Nave bajo el lema AI Convergence, el encuentro sitúa este año a la inteligencia artificial (IA) en el corazón de la competitividad y la transformación empresarial.
En este marco global, el Gobierno regional ha querido dar un protagonismo absoluto al ecosistema local, exhibiendo el potencial de siete municipios de la región que están transformando el mundo con proyectos pioneros y de alto impacto ciudadano.
El despliegue municipal arranca con Las Rozas, cuyo ecosistema Las Rozas Innova expone sus últimas claves de emprendimiento desde su hub tecnológico. Por su parte, Móstoles acude con su aceleradora urbana Mostoles City Accelerator, una plataforma enfocada en impulsar el crecimiento empresarial y captar talento.
La inteligencia artificial aplicada a la gestión pública cobra vida gracias a Torrejón de Ardoz y su innovador proyecto PolicIA, que utiliza la tecnología para optimizar la seguridad. En una línea similar, Alcobendas demuestra cómo conseguir proyectos con impacto y potencial de escalabilidad real aplicando soluciones avanzadas de IA.
El compromiso con el talento de proximidad y el desarrollo de nuevos negocios queda patente en Pozuelo de Alarcón, que presenta su estrategia de Innovación abierta y emprendimiento desde lo local, consolidándose como un motor de atracción para las nuevas empresas. Alcalá de Henares aporta el valor del éxito compartido dando visibilidad a sus Premios de Emprendimiento y desgranando sus casos de éxito empresarial más disruptivos.
Finalmente, la localidad de Leganés, en colaboración con Inrobic, muestra los últimos avances en robótica social con el proyecto Inrobic social robotics, un claro ejemplo de tecnología humanizada.
Con esta muestra del talento y la innovación que se desarrolla en los ayuntamientos madrileños, la Comunidad de Madrid descentraliza el éxito, demostrando que cada municipio de la región es una pieza clave para liderar el futuro digital.