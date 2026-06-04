Las 83 fotos que retrataron la cara B de Estados Unidos llegan a Madrid

El Espacio Fundación Telefónica de Madrid acogerá del 29 de mayo al 1 de noviembre de 2026 la exposición dedicada a Robert Frank y su serie Los Americanos, que se presenta por primera vez en España en su conjunto íntegro. La muestra reúne 83 imágenes, consideradas en su conjunto una de las obras fundamentales de la fotografía del siglo XX.

Organizada por la Fundación Telefónica, la exposición cuenta con la colaboración de la Maison Européenne de la Photographie de París y el International Center of Photography de Nueva York, que han cedido parte del material expuesto.

Un proyecto que cambió la fotografía contemporánea

La serie Los Americanos se realizó durante el viaje que Robert Frank emprendió por Estados Unidos en la década de los cincuenta. A partir de ese recorrido, el fotógrafo suizo construyó una mirada que rompía con la visión idealizada del país y que ponía el foco en aspectos como las desigualdades sociales, el consumo y las tensiones cotidianas.

Publicadas en 1958 en formato de libro, las imágenes generaron un fuerte impacto por su estilo directo y por una forma de narrar visualmente que se alejaba de los códigos tradicionales del fotoperiodismo de la época.

83 imágenes reunidas en una sola exposición

La exposición permite ver por primera vez en España el conjunto completo de la serie, formado por 83 fotografías icónicas que han sido clave en la historia de la fotografía moderna.

Las obras proceden de la Maison Européenne de la Photographie de París, del International Center of Photography de Nueva York y de colecciones privadas, lo que amplía la visión del proyecto original y su recorrido internacional.

Un comisariado especializado en la obra de Frank

El proyecto está comisariado por David Campany, uno de los principales expertos en la figura de Robert Frank, lo que aporta un enfoque contextual sobre la importancia de Los Americanos dentro de la evolución del lenguaje fotográfico contemporáneo.

La propuesta permite revisar una obra que sigue siendo objeto de estudio y debate por su manera de representar la realidad estadounidense y su influencia en generaciones posteriores de fotógrafos.