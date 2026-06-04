Madrid impulsa 18.000 viviendas con protección pública y acelera la tramitación urbanística

La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda Protegida, una norma que permitirá facilitar la construcción de hasta 18.000 nuevas viviendas con protección pública mediante la ampliación de parámetros urbanísticos, nuevas fórmulas de uso del suelo y la simplificación de procedimientos administrativos.

La iniciativa forma parte del Plan de Choque de Vivienda 2026/27 del Gobierno regional e introduce herramientas para movilizar suelo disponible, acelerar el desarrollo de promociones residenciales y ampliar la capacidad de construcción en distintos tipos de parcelas.

Uno de los ejes principales de la ley es el incremento de hasta un 30% de la edificabilidad y de hasta un 20% de la densidad en determinados desarrollos residenciales destinados a vivienda protegida.

Según la norma, estos parámetros se aplicarán en suelos donde sea posible intensificar el aprovechamiento urbanístico con el objetivo de aumentar la oferta residencial sin necesidad de ampliar de forma inmediata el perímetro urbanizable.

En la tramitación parlamentaria se han incorporado enmiendas que amplían el alcance de estas medidas, lo que permite su aplicación en más supuestos urbanísticos dentro de la región.

Suelo público y nuevas promociones residenciales

La ley también habilita la aplicación de estos incrementos de edificabilidad y densidad en parcelas de titularidad pública que aún no hayan sido desarrolladas y estén destinadas a vivienda protegida.

Con esta medida, la Comunidad de Madrid busca mejorar el aprovechamiento de suelo público disponible y facilitar la puesta en marcha de nuevas promociones residenciales en ámbitos ya planificados.

El texto normativo incide en la necesidad de acelerar la disponibilidad de vivienda en un contexto de crecimiento demográfico y aumento de la demanda residencial.

Otra de las novedades es la posibilidad de que los ayuntamientos autoricen de forma temporal la implantación de alojamientos en parcelas industriales vacantes ubicadas en entornos urbanos consolidados, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

Esta opción se orienta a dar respuesta a necesidades de alojamiento vinculadas a la movilidad laboral y al uso de suelos infrautilizados dentro del tejido urbano.

Además, la norma amplía los supuestos de cambio de uso en suelo terciario de oficinas, que podrán transformarse en hospedaje y dotacional privado sin necesidad de modificar el planeamiento. Este mecanismo se extiende también a la transformación de hoteles y edificaciones privadas.

Más plazo para convertir oficinas en vivienda

La ley amplía en dos años adicionales el plazo para solicitar la conversión de oficinas en viviendas de alquiler, una medida que ya ha permitido la creación de más de 8.400 viviendas en alquiler según los datos aportados por la administración regional.

El objetivo es mantener activo este mecanismo de transformación de usos para incrementar la oferta residencial en áreas con alta demanda.

Simplificación administrativa

En materia de gestión urbanística, la norma introduce el silencio administrativo positivo en determinados informes sectoriales preceptivos.

Cuando los plazos superen los tres meses, los procedimientos podrán continuar su tramitación sin esperar a la emisión del informe, lo que busca reducir tiempos y evitar bloqueos administrativos en el desarrollo de nuevos proyectos.

Con ello, se pretende agilizar la tramitación urbanística y aportar mayor seguridad jurídica a promotores y administraciones implicadas.

La ley se integra en el Plan de Choque de Vivienda 2026/27, que prevé la promoción de más de 70.000 viviendas protegidas en los próximos años.

A más largo plazo, el Ejecutivo regional estima el desarrollo progresivo de hasta 280.000 nuevas viviendas en 15 años, en función de la evolución demográfica y la demanda residencial en la Comunidad de Madrid.