Nueve conciertos ya agotados: la locura por el décimo aniversario de Noches del Botánico en la capital

Noches del Botánico celebrará su décimo aniversario del 3 de junio al 31 de julio de 2026 en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid con una edición que reunirá 54 conciertos y más de 60 artistas. El ciclo, convertido en una de las principales citas musicales del verano madrileño, alcanza esta edición después de haber superado el millón de asistentes acumulados durante la última década.

La organización ha presentado el cartel completo de una edición que, a meses de su arranque, ya registra más de 65.000 entradas vendidas y nueve conciertos agotados, una cifra que el festival señala como inédita en sus nueve ediciones anteriores. Entre las fechas sin localidades disponibles figuran las actuaciones de Rick Astley, ZZ Top, Zaz, Belle & Sebastian y Diana Krall.

Una edición marcada por regresos y nuevos debuts

El cartel de 2026 volverá a apostar por la mezcla de estilos que caracteriza al festival, con propuestas de rock, pop, jazz, electrónica, flamenco y música latina repartidas a lo largo de casi dos meses de programación.

Entre los artistas personalizados figuran Van Morrison, Garbage, Diana Krall, Jean-Michel Jarre, Danny Elfman, Biffy Clyro, John Legend, The Kooks y Zaz, junto a nombres nacionales como Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Lia Kali, Ginebras, Pablo López, M-Clan o Niña Pastori.

La programación del décimo aniversario tendrá además un componente simbólico con el regreso de artistas habituales del festival que ya han pasado por este escenario en anteriores ediciones, entre ellos Tom Jones, Rubén Blades, Nile Rodgers & CHIC, Snarky Puppy, Pat Metheny o LP.

Junto a estos regresos, el ciclo incorporará nuevos nombres que debutarán en el Jardín Botánico de la Complutense, como Garbage, OMD, Jeff Goldblum, The Kooks o el proyecto Beat, integrado por Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey y Steve Vai.

Rigoberta Bandini abrirá el festival

La apertura correrá a cargo de Rigoberta Bandini, que ofrecerá tres conciertos consecutivos los días 4, 5 y 6 de junio, todos ellos ya agotados. También contarán con varias fechas artistas como Love of Lesbian, que actuará durante tres jornadas consecutivas, o Jean-Michel Jarre y Danny Elfman, que repetirán actuación en el cartel de esta edición.

El programa incorporará además una mayor presencia de artistas latinoamericanos, con actuaciones de María Becerra, Babasónicos, Cultura Profética, Elvis Crespo, Gilsons, Lasso o Silvestre y La Naranja.

La edición de 2026 reservará también un espacio para las raíces musicales con el homenaje al 30.º aniversario de Omega, el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick, una de las propuestas señaladas del cartel.