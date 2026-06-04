Pablo López y Soraya Arnelas actuarán en el encuentro de León XIV con los voluntarios en Ifema

Pablo López y Soraya Arnelas serán los encargados de poner la nota musical en el multitudinario evento que mantendrá el papa León XIV con los miles de ciudadanos que han decidido prestar su ayuda desinteresada durante su viaje a nuestro país. Según ha anunciado la organización, esta cita tan señalada tendrá lugar el próximo martes 9 de junio en los pabellones del recinto ferial de la capital, donde se espera una asistencia masiva.

Durante la celebración, el artista malagueño interpretará dos de sus composiciones más célebres, El mejor momento y El niño del espacio, mientras que Soraya deleitará a los presentes con la exitosa canción Qué bonito.

El director de voluntariado de la Archidiócesis de Madrid, Ángel Luis Caballero, ha sido el responsable de desgranar los pormenores de esta jornada en una rueda de prensa. La magnitud de la cita ha superado todas las expectativas iniciales trazadas por la Iglesia, puesto que participarán alrededor de 12.000 personas en este recinto particular, de un total de 17.000 jóvenes y adultos de entre 20 y 65 años que asisten en las distintas etapas de la visita pastoral. "Necesitábamos 10.000 y son 17.000", ha celebrado Caballero, destacando el rotundo éxito de la convocatoria y el innegable compromiso de los fieles españoles.

Uno de los instantes más esperados se producirá cuando León XIV recorra las instalaciones durante aproximadamente diez minutos. Para ello, empleará un coche de golf especialmente adaptado que hará las veces de papamóvil, lo que le permitirá saludar de cerca y agradecer personalmente el esfuerzo a todos los asistentes. La conducción del acto correrá a cargo de los periodistas Pedro José Rodríguez y Raquel Caldas, y el escenario acogerá también otras actuaciones que amenizarán la espera, incluyendo la presencia del misionero digital Abel de Jesús y la intervención de 70 miembros de una tuna. Asimismo, la cantante Marí­­a Vilumbrales interpretará Como tus brazos y el himno oficial del viaje papal, Alza la mirada.

El programa diseñado para la ocasión tiene un marcado carácter de celebración, o como ha descrito gráficamente Javier Chimeno, miembro del equipo de contenido, será un verdadero "fiestón de agradecimiento". En la tarima tendrán su propio espacio los colaboradores del acto, representados por Mercedes y Nuño, que compartirán escenario con la intérprete de rap Aisha Ruah. Tras la intervención del cardenal Cobo, tendrá lugar el discurso del Santo Padre, en el que se dirigirá a quienes, según la organización, son los "verdaderos protagonistas" de esta importante cita eclesial.

El despliegue humano y logístico para acompañar al Papa entre el 6 y el 12 de junio abarcará buena parte de la geografía madrileña. Más allá del acto central de reconocimiento, la labor solidaria se ramificará atendiendo a los diversos encuentros programados. De este modo, 11.000 personas prestarán sus servicios en la plaza de Cibeles, 4.000 se desplegarán en la zona de la plaza de Lima, 1.000 acudirán a los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, 400 operarán en el Movistar Arena y unos 40 estarán asignados al centro Cedia. Todo un operativo sin precedentes recientes para asegurar el buen desarrollo de la agenda vaticana.

Detrás de las abultadas cifras, emergen los testimonios de quienes han decidido donar su tiempo y esfuerzo por convicción religiosa. María, que integrará el equipo de comunicación durante la multitudinaria vigilia en la plaza de Lima, ha asumido su papel con entusiasmo y plena dedicación. "Estamos al servicio de la Iglesia y del Papa", ha afirmado con rotundidad. Por otro lado, Miguel, que se sumó a la iniciativa junto a su círculo de amistades y su novia, ha confesado estar viviendo los preparativos muy emocionado ante la "enorme bendición" que supone recibir al Santo Padre. Finalmente, Luis del Rey, responsable del minucioso proceso de selección, ha detallado el titánico esfuerzo organizativo que ha supuesto filtrar y asignar la tarea idónea a nada menos que 18.000 perfiles inscritos, logrando conformar un grupo humano dispuesto a hacer historia.